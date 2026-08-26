The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, upgrade gratuito confermato anche per Nintendo Switch 2

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, annunciato durante la Gamescom Opening Night Live 2026, sarà un aggiornamento gratuito per tutti i possessori della precedente edizione del gioco, su tutte le piattaforme. C'erano però dei dubbi sull'edizione fisica per Nintendo Switch e su come sarebbe stata riscattabile su Nintendo Switch 2, dubbi che sono stati fugati da CD Projekt Red.

Al momento, chi possiede la versione digitale di The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch può già effettuare il pre-order gratuito della versione Remastered per Nintendo Switch 2. La stessa possibilità, però, non è ancora disponibile per chi possiede una copia fisica. Da qui sono nate le perplessità.