The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, upgrade gratuito confermato anche per Nintendo Switch 2

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, annunciato durante la Gamescom Opening Night Live 2026, sarà un aggiornamento gratuito per tutti i possessori della precedente edizione del gioco, su tutte le piattaforme. C'erano però dei dubbi sull'edizione fisica per Nintendo Switch e su come sarebbe stata riscattabile su Nintendo Switch 2, dubbi che sono stati fugati da CD Projekt Red.
Al momento, chi possiede la versione digitale di The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch può già effettuare il pre-order gratuito della versione Remastered per Nintendo Switch 2. La stessa possibilità, però, non è ancora disponibile per chi possiede una copia fisica. Da qui sono nate le perplessità.
Le rassicurazioni
CD Projekt Red ha voluto rassicurare questa parte di pubblico con una dichiarazione ufficiale pubblicata sui social. Nel messaggio si legge: "Per chi possiede The Witcher 3: Wild Hunt e vuole passare alla versione Remastered per Nintendo Switch 2: se possiedi il gioco in digitale, puoi già pre-ordinare gratuitamente la versione Remastered sul Nintendo eShop. Se possiedi una copia fisica, nessun problema: potrai riscattare l'upgrade gratuito al lancio di Remastered, il 29 settembre."
Le reazioni dei fan alla dichiarazione sono state nel complesso positive. Tra i commenti, uno in particolare sintetizza il sentimento diffuso: un utente ha scritto di essere sorpreso nel trovare un'azienda videoludica così attenta ai consumatori, definendo CD Projekt Red un esempio da seguire per il resto del settore.
Non mancano comunque alcuni domande rimaste senza risposta: diversi giocatori hanno chiesto se sia prevista un'edizione fisica per PS5 e Nintendo Switch 2, ma al momento CD Projekt Red non ha rilasciato alcun annuncio in merito.
Tra i contenuti legati al lancio, è previsto anche un crossover con Diablo 4: chi acquisterà The Witcher 3 Remastered su Battle.net potrà sbloccare uno skin di Geralt di Rivia da utilizzare nel gioco di Blizzard.