The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past, CD Projekt Red conferma un nuovo open world nella terra di Ranuncolo

The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past porterà Geralt a Letten , terra natale del bardo Ranuncolo, una regione che in superficie appare come un'idilliaca terra rurale, ma che nasconde diversi segreti. CD Projekt Red ha confermato che la nuova ambientazione sarà un "mondo aperto completo", esplorabile liberamente e ricco di nuove missioni, personaggi e attività.

Tutti a Letten

"L'idilliaco regno di Letten è tutto da esplorare", si legge nella descrizione ufficiale dell'espansione. La regione, legata alle tradizioni rurali e alla storia di Ranuncolo, rappresenterà anche un territorio in gran parte inedito nell'universo di The Witcher. Nei libri di Andrzej Sapkowski, infatti, Letten è poco battuta, lasciando a CD Projekt Red ampio spazio per sviluppare autonomamente ambientazione e trama.

La presenza di Ranuncolo potrebbe inoltre avere un ruolo importante nell'avventura, considerando il legame del personaggio con la regione. Non è ancora chiaro quale sarà esattamente il suo peso nella storia, ma il ritorno nella sua terra natale potrebbe offrire l'occasione per approfondire ulteriormente il rapporto tra il bardo e Geralt.

In generale, gli sviluppatori hanno puntato a rendere l'espansione il più sostanziosa possibile. Miles Tost, lead level designer di The Witcher 4, ha spiegato durante una presentazione alla Gamescom che "Letten è un mondo aperto completo che potete esplorare liberamente, ed è pieno di nuove avventure per Geralt, oltre a nuove missioni e personaggi in linea con le nostre storie, molto mature".

Songs of the Past sembra quindi destinato a rappresentare non soltanto un ritorno nell'universo di The Witcher 3, ma anche un collegamento con il futuro della serie. CD Projekt Red ha infatti già indicato l'espansione come una sorta di ponte verso The Witcher 4. L'uscita è prevista nel 2027, mentre quest'ultimo dovrebbe uscire nel 2028.