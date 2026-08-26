Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è in offerta su Amazon, acquista l'esclusiva Switch 2 a prezzo scontato

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, l'offerta prevede uno sconto attivo del 13% per un costo totale e finale di 69,99€. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è un'avventura sviluppata come esclusiva per Nintendo Switch 2, pensata per ampliare l'universo narrativo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il gioco si distingue infatti per la sua natura di storia canonica, ambientata prima degli eventi di Tears of the Kingdom e concepita quindi come un vero e proprio prequel.