Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è in offerta su Amazon, acquista l'esclusiva Switch 2 a prezzo scontato

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, l'offerta prevede uno sconto attivo del 13% per un costo totale e finale di 69,99€. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è un'avventura sviluppata come esclusiva per Nintendo Switch 2, pensata per ampliare l'universo narrativo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il gioco si distingue infatti per la sua natura di storia canonica, ambientata prima degli eventi di Tears of the Kingdom e concepita quindi come un vero e proprio prequel.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il titolo promette di raccontare una vicenda ambientata in un periodo precedente a quello già conosciuto dai giocatori, offrendo nuovi elementi per approfondire il mondo di Hyrule e gli avvenimenti che hanno portato alla storia di Tears of the Kingdom. La componente narrativa rappresenta quindi uno degli elementi centrali dell'esperienza.
Sul fronte tecnico, Hyrule Warriors: L'era dell'esilio sfrutterà le possibilità offerte da Nintendo Switch 2 con un frame rate migliorato e una qualità dell'immagine superiore. L'obiettivo è rendere le battaglie più fluide e garantire una resa visiva più curata durante le numerose situazioni d'azione.
Anche il gameplay è stato ampliato, con un sistema di gioco descritto come più ricco e profondo rispetto alle precedenti esperienze della serie. Qui la nostra recensione.