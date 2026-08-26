La storia di The Witcher 3 Songs of the Past è stata scritta "anni fa"

Le nuove avventure che ci attendono sono una grande novità, ma in realtà, secondo i co-autori, sono state scritte anni e anni fa. Parlando con Eurogamer.net, Jakub Rokosz - CEO di Fool's Theory , che lavora al titolo insieme a CD Projekt RED - ha spiegato come sono andate le cose.

Songs of the Past , l'espansione di The Witcher 3 in arrivo nel 2027, è stata mostrata alla ONL della Gamescom 2026 e ci ha promesso che potremo vivere nuove storie nei panni di Geralt.

The Witcher 3 Songs of the Past parlerà di Ranuncolo

Rokosz dichiara: "Si tratta di una storia completamente originale. L'idea è stata concepita, diverso tempo fa, all'interno di CD Projekt Red da Ola Motyka e Philip Weber [che lavoravano come scrittori al gioco base]. Mentre ci lavoravano, hanno dovuto metterla da parte per vari motivi: le stelle dovevano allinearsi, Fool's Theory doveva crescere, e così via. Alcuni anni dopo, l'argomento è riemerso e abbiamo iniziato a lavorare a [Songs of the Past]. Da allora abbiamo scavato più a fondo, facendola crescere, ed è così che si è trasformata nell'espansione che vedete oggi."

Rokosz prosegue sottolineando come il team "tragga sempre molta ispirazione" dai libri di Andrzej Sapkowski, ma questa volta i romanzi sono stati semplicemente il punto di partenza per creare un approfondimento su Ranuncolo. "La storia è originale," aggiunge Despoina Anetaki, senior quest designer presso CD Projekt Red, "ma direi che ciò che abbiamo preso dai libri è il profondo rapporto tra Geralt e Ranuncolo. Non avevamo lo spazio per esplorarlo in The Witcher 3 perché c'erano molti altri temi su cui concentrarsi - in primis il rapporto tra Geralt e Ciri."

"Quindi questa espansione è stata un'ottima opportunità per parlare concretamente di Ranuncolo e renderlo un personaggio più sfaccettato. [Nel gioco base] non avevamo abbastanza spazio per esplorarlo, mentre ora abbiamo il margine per farlo, raccontare la sua storia e mostrarlo in modo più completo. Nei libri, ad esempio, ha queste conversazioni più filosofiche con Geralt: ora possiamo vedere un lato più profondo di Ranuncolo anche nel gioco."

Rokosz dedica poi del tempo a spiegare come Ranuncolo sia sempre stato un naturale contrappeso a Geralt: un elemento spensierato e dai pensieri profondi che fa da contraltare alla burbera serietà dello Strigo. "In The Witcher tutto ruota attorno alla morale e alle sfumature grigie," continua Rokosz, "e volevamo davvero dello spazio per concentrarci su come Ranuncolo completi Geralt sotto questo aspetto."