Rockstar rompe il silenzio sul leak di GTA 6 e invita i fan ad attendere il nuovo video gameplay

Rockstar Games ha finalmente rotto il silenzio e ha pubblicato un messaggio rivolto alla community dopo i recenti eventi legati al furto di una build di GTA 6, definendo particolarmente doloroso per il team il fatto che alcune sequenze di gameplay siano emerse prima della presentazione ufficiale.
Lo studio si è scusato con i giocatori, spiegando che il piano era quello di arrivare alla pubblicazione del gioco condividendo progressivamente maggiori dettagli, informazioni e gameplay ufficiale e rifinito al massimo. Rockstar ha anche sottolineato che lo sviluppo ha richiesto più tempo del previsto, ma che il gioco è ormai "quasi pronto".
Silenzio rotto
Il messaggio arriva alla vigilia della pubblicazione della preview di GTA 6 su Netflix, che sarà trasmessa alle ore 21:00, in esclusiva per 6 ore e del quale Rockstar si dice entusiasta. "Sappiamo di dover superare le vostre aspettative e siamo determinati a offrire il livello che vi aspettate e meritate", si legge nella comunicazione.
Lo studio riconosce inoltre che la diffusione anticipata di alcune informazioni potrebbe aver compromesso in parte l'esperienza prevista per i giocatori, ma invita la community ad aspettare ancora un po' per poter scoprire il gioco autonomamente. Nel messaggio viene anche ribadita la data d'uscita di GTA 6: il 19 novembre 2026.
Rockstar ha infine ringraziato i fan che hanno espresso il proprio sostegno riguardo a questa vicenda, sottolineando il rapporto tra lo studio e la community: "In definitiva, stiamo realizzando questo gioco per voi e, senza di voi, non avremmo il privilegio di fare videogiochi".