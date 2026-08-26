Rockstar rompe il silenzio sul leak di GTA 6 e invita i fan ad attendere il nuovo video gameplay

Rockstar Games ha finalmente rotto il silenzio e ha pubblicato un messaggio rivolto alla community dopo i recenti eventi legati al furto di una build di GTA 6, definendo particolarmente doloroso per il team il fatto che alcune sequenze di gameplay siano emerse prima della presentazione ufficiale.

Lo studio si è scusato con i giocatori, spiegando che il piano era quello di arrivare alla pubblicazione del gioco condividendo progressivamente maggiori dettagli, informazioni e gameplay ufficiale e rifinito al massimo. Rockstar ha anche sottolineato che lo sviluppo ha richiesto più tempo del previsto, ma che il gioco è ormai "quasi pronto".