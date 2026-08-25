GTA 6, Discord smentisce di aver ricevuto una citazione da Take-Two per i nuovi leak

La nuova ondata di fughe di notizie riguardante Grand Theft Auto 6 continua a tenere banco, con nuovi filmati di gameplay pubblicati quasi quotidianamente online da Cyberleek, l'hacker che è riuscito a violare i sistemi di sicurezza della compagnia, ottenendo l'accesso a una build relativamente recente del gioco.

Nei giorni scorsi era emersa la notizia secondo cui Take-Two Interactive avrebbe inviato citazioni in giudizio a Microsoft e Discord con l'obiettivo di ottenere informazioni utili a identificare la persona o le persone dietro l'account. Discord ha però ora smentito di aver ricevuto la citazione.