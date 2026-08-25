Xbox festeggia 25 anni con una nuova collezione di accessori "Designed for Xbox"

"Per contribuire a celebrare i 25 anni di Xbox, la Designed for Xbox 25th Anniversary Collection è ora disponibile per il preordine ", ha spiegato Jessica Elliott-Domain di Xbox. "Ispirato alla console originale, questo set abbina il nostalgico colore verde traslucido a dettagli di design che rendono omaggio a 25 anni di Xbox".

In occasione del 25° anniversario di Xbox , Microsoft ha annunciato la Designed for Xbox 25th Anniversary Collection , una serie di periferiche e accessori che riprendono alcuni elementi estetici della console originale, in particolare l'uso del verde traslucido e altri dettagli ispirati alla storia del marchio.

Gli accessori

La collezione è composta da prodotti realizzati da diversi partner, piuttosto che direttamente da Microsoft. Tra i dispositivi principali figurano il Razer Basilisk V3 Pro 35K - Xbox 25 Anniversary Edition, mouse wireless ergonomico dotato di sensore ottico Focus Pro 35K di seconda generazione, rotella di scorrimento a quattro direzioni e autonomia dichiarata fino a 140 ore.

I nuovi accessori Xbox

Razer firma anche la BlackWidow V4 75% - Xbox 25 Anniversary Edition, una tastiera meccanica compatta con tasti sostituibili a caldo, illuminazione Razer Chroma RGB e un nuovo tasto Xbox dedicato all'apertura della Game Bar su Windows. Completa l'offerta del produttore il modello Hammerhead V3 X HyperSpeed - Xbox 25 Anniversary Edition, auricolari wireless con collegamento a bassa latenza a 2,4 GHz e autonomia fino a 35 ore considerando anche la custodia di ricarica.

La collezione comprende inoltre l'8BitDo Ultimate Charging Dock for Xbox Controllers - X25 Special Edition, una base di ricarica compatibile con i controller wireless di Xbox Series X e S e Xbox One, e il Backbone Pro Xbox 25th Anniversary Edition, controller per smartphone disponibile nelle colorazioni Iconic Blue, Bold Orange e Crystal Clear.

Per i dispositivi mobile è previsto anche il GameSir X5 Lite for Xbox, caratterizzato da una finitura verde traslucida e dalla certificazione Apple MFi, compatibile sia con iPhone sia con smartphone Android. Chiude la selezione la PowerA Xbox Sling Bag, una borsa progettata per trasportare anche i dispositivi portatili ROG Xbox Ally, con passacavi e tasche in rete elastica.

Tutti i prodotti della collezione sono già disponibili per il preordine e la spedizione è prevista per la fine di ottobre. Microsoft ha inoltre indicato che la raccolta può essere consultata attraverso il sito ufficiale Xbox.