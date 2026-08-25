ASUS ROG Xbox Ally X20: prevendite del bundle aperte, ma da sola costa 300 dollari più della base negli USA

La novità più importante riguarda una delle modalità di vendita negli Stati Uniti: inizialmente presentata da ASUS come vendibile solo insieme agli occhiali ROG XREAL R1 Edition 20, che abbiamo recensito di recente in versione standard , ora in America è disponibile anche in versione stand-alone . Il prezzo fissato è di 1.299,99 dollari, con disponibilità sempre dal 15 ottobre 2026.

ASUS ha aperto le prevendite di ROG Xbox Ally X20, la versione speciale realizzata per celebrare il 20° anniversario della linea ROG. Il PC handheld sarà disponibile nei negozi a partire dal 15 ottobre 2026, con il bundle disponibile per il preordine da oggi su ASUS eShop e presso la rete degli ASUS Gold Store a un prezzo consigliato al pubblico di 2.599,99 €.

Stesso Ryzen AI Z2 Extreme, ma arriva il display OLED

Dal punto di vista delle prestazioni, la ROG Xbox Ally X20 mantiene la stessa configurazione hardware della ROG Xbox Ally X standard. Il cuore del dispositivo è il Ryzen AI Z2 Extreme di AMD, affiancato da 24 GB di memoria LPDDR5X-8000 e da un SSD PCIe 4.0 da 1 TB. La differenza più evidente riguarda invece lo schermo: la X20 utilizza un pannello OLED da 7,4 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il bundle di ROG Xbox Ally X20

Sono inoltre presenti il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro e una luminosità HDR massima dichiarata di 1.400 nit. Il modello standard utilizza invece un display LCD più piccolo, da 7 pollici, sempre a 120 Hz. La versione Anniversary punta quindi soprattutto sulla qualità dell'immagine, oltre che sull'estetica più ricercata.

ASUS ha apportato alcune modifiche anche ai controlli. La ROG Xbox Ally X20 utilizza joystick TMR, mentre il D-pad può essere configurato manualmente per funzionare con quattro o otto direzioni. Il design è inoltre specifico per l'edizione celebrativa: la console adotta una scocca nera traslucida, attraverso la quale sono visibili componenti interni dorati, accompagnata dal badge dedicato al 20° anniversario di ROG.

Completano la dotazione una batteria da 80 Wh, la stessa capacità presente sulla ROG Xbox Ally X, e la memoria interna da 1 TB. Il confronto con il modello standard rende quindi evidente il posizionamento della X20. La ROG Xbox Ally X viene infatti proposta negli Stati Uniti a 999,99 dollari, mentre la nuova Anniversary Edition costa 1.299,99 dollari. La differenza è quindi di ben 300 dollari, senza un aumento della potenza di calcolo: entrambe utilizzano Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Il sovrapprezzo è dunque legato principalmente al pannello OLED, ai nuovi controlli e al design esclusivo dell'edizione per il 20° anniversario.

Per chi cerca soprattutto prestazioni, la X20 non offre quindi un vantaggio sostanziale rispetto alla versione standard. Il nuovo display OLED e l'edizione limitata rappresentano invece i motivi principali per cui ASUS può giustificare il prezzo più elevato.