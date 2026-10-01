Take-Two e Xbox siglano un nuovo accordo di pubblicazione: riguarda Helix?

A quanto pare, Take-Two e Xbox hanno appena siglato un nuovo accordo di pubblicazione a lungo termine che riguarda lo sviluppo e il publishing di prodotti compatibili con Xbox, cosa che fa pensare a una possibile preparazione in vista dell'arrivo di Helix, la console di prossima generazione da parte di Microsoft.
La formulazione dell'accordo, almeno per quanto riguarda il testo che è emerso in maniera pubblica, resta molto vaga, ma ci sono alcuni passaggi interessanti: in generale si parla di sviluppo e pubblicazione di titoli per piattaforme Xbox, sostanzialmente rinnovando l'accordo già in corso, ma con alcune variazioni formali.
Il fatto che le denominazioni di Xbox vengano modificate in "tutti i dispositivi Xbox" fa pensare che il nuovo accordo si rivolga a Xbox Helix, la nuova generazione di console da parte di Microsoft che potrebbe essere una famiglia di dispositivi, in base quanto riferito dalla stessa CEO Asha Sharma in passato.
Un accordo proiettato verso la next gen?
Il nuovo "accordo a lungo termine Xbox Publisher License Agreement" firmato da Take-Two con Microsoft "garantisce alla compagnia i diritti per lo sviluppo, pubblicazione, manifattura, mercato, pubblicità, distribuzione e vendita di prodotti compatibili con tutti i dispositivi Xbox", si legge nel testo.
Come riferito anche dal giornalista Tom Warren di The Verge, è probabile che il nuovo accordo sia stato stipulato specificamente per il prossimo arrivo di Xbox Helix, considerando che il precedente menzionava specificamente Xbox One e Xbox Series X|S come piattaforme.
Non dovrebbe dunque cambiare molto in termini di organizzazione: non si tratta di un accordo di esclusiva ma di una sorta di rinnovo degli accordi già in atto, proiettati verso la prossima generazione e comprensivi della possibile nuova organizzazione di Xbox con Helix.
In ogni caso, se non altro, dimostra la volontà di Take-Two di continuare a supportare Xbox anche per la prossima generazione di console, sebbene non ci siano ancora riferimenti temporali per questa. Nel frattempo, nelle ore scorse abbiamo visto che la funzionalità Xbox Disc to Digital è ora disponibile per tutti gli utenti.