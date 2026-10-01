Take-Two e Xbox siglano un nuovo accordo di pubblicazione: riguarda Helix?

A quanto pare, Take-Two e Xbox hanno appena siglato un nuovo accordo di pubblicazione a lungo termine che riguarda lo sviluppo e il publishing di prodotti compatibili con Xbox, cosa che fa pensare a una possibile preparazione in vista dell'arrivo di Helix, la console di prossima generazione da parte di Microsoft.

La formulazione dell'accordo, almeno per quanto riguarda il testo che è emerso in maniera pubblica, resta molto vaga, ma ci sono alcuni passaggi interessanti: in generale si parla di sviluppo e pubblicazione di titoli per piattaforme Xbox, sostanzialmente rinnovando l'accordo già in corso, ma con alcune variazioni formali.

Il fatto che le denominazioni di Xbox vengano modificate in "tutti i dispositivi Xbox" fa pensare che il nuovo accordo si rivolga a Xbox Helix, la nuova generazione di console da parte di Microsoft che potrebbe essere una famiglia di dispositivi, in base quanto riferito dalla stessa CEO Asha Sharma in passato.