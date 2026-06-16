Il CEO di Take-Two vi svela il segreto per diventare ricchi: no, non è creare il vostro GTA

Si tratta di una compagnia di successo, che mira a incassare più di 8 miliardi quest'anno, ovviamente grazie soprattutto a Grand Theft Auto 6. Il CEO è ora stato intervistato dal canale TikTok "The School of Hard Knocks" , che vanta 6,7 milioni di follower e la cui formula consiste nel fermare per strada persone famose e di successo del calibro di Tom Cruise, Shaq, Rick Ross, Dana Strong, Will Smith e svariati CEO e fondatori di compagnie.

Strauss Zelnick è il CEO di Take-Two Interactive , editore di giochi come GTA, NBA 2K, Civilization e Borderlands, oltre che compagnia madre di tanti studi di sviluppo famosi, in primis Rockstar Games.

Le parole di Zelnick

A questo giro è toccato a Zelnick, che ha dato un consiglio per avere successo negli affari e diventare ricchi: "Non fare mai compromessi sulla tua integrità: è l'unica cosa davvero tua. Io ho dei difetti. C'è stato un tempo in cui ho agito in un modo che non era coerente con il mio punto di vista in termini di integrità negli affari e mi ha fatto molto male; quindi ho imparato una lezione potente. Non fatelo mai".

#entrepreneur #financialfreedom #motivation ♬ original sound - The School of Hard Knocks @theschoolofhardknocks $8 BILLION from WHAT 🤯 I interviewed the CEO of one of the biggest video game companies in the world, Strauss Zelnick and I asked him how he got RICH! Since his company publishes the "GTA" video games, I asked him when GTA XI is coming out! I also asked him the number one lesson about business he would teach to people that's not taught in a classroom. Lastly, I asked him the best advice he'd give the younger generation. #wealth

Ha poi spiegato che tutto ciò che ha valore è difficile e richiede molto tempo: non si può ottenere il successo da un giorno all'altro, come dimostra ad esempio anche GTA, che inizialmente era una scommessa tutt'altro che sicura e che solo col quinto capitolo è diventato il fenomeno mondiale che oggi conosciamo.

L'ultimo consiglio di Zelnick è di capire davvero cosa si vuole nella vita, non ciò che qualcuno vuole per te, e poi puntare in tale direzione. Al tempo stesso, non si deve semplicemente inseguire ciò che ti appassiona, bisogna combinarlo con ciò in cui si è bravi per avere successo.

Segnaliamo infine che il CEO di Take-Two ora è un wrestler di WWE 2K26, così potete "vendicarvi" per i rinvii di GTA 6.