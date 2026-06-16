0

Cerchi un controller retrò? Il pad 8BitDo SN30 Pro è in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo il controller 8BitDo SN30 Pro a prezzo scontato e in diverse colorazioni. Assicurati di usare i nostri codici per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/06/2026
8BitDo SN30 Pro

Su AliExpress è disponibile il controller 8BitDo SN30 Pro con prezzi a partire da 33,39 €, ma con i codici ITTP02 o MULTI2 potrai risparmiare altri 2 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Assicurati di selezionare manualmente la tua colorazione preferita (i coupon sono uguali).

Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un controller perfetto per i nostalgici

Questo controller è rigorosamente ispirato ai grandi classici, quindi presenta un tocco retrò perfetto per i più appassionati. Inoltre è dotato di joystick a effetto Hall, vibrazioni rumble, controlli di movimento, batteria ricaricabile e anche pulsanti home e screenshot per un'esperienza completa. Il prodotto è compatibile con Switch, Windows, dispositivi Apple e Android, nonché con Raspberry Pi.

Il controller 8BitDo Ultimate 2C è in sconto su AliExpress: ecco i codici da riscattare Il controller 8BitDo Ultimate 2C è in sconto su AliExpress: ecco i codici da riscattare

Specifichiamo che è spedito dalla Cina, quindi dovrai attendere qualche giorno in più per riceverlo. Ricordiamo che anche la versione Pro 3 è in sconto su AliExpress. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Cerchi un controller retrò? Il pad 8BitDo SN30 Pro è in sconto su AliExpress