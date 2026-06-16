Cerchi un controller retrò? Il pad 8BitDo SN30 Pro è in sconto su AliExpress

Su AliExpress è disponibile il controller 8BitDo SN30 Pro con prezzi a partire da 33,39 €, ma con i codici ITTP02 o MULTI2 potrai risparmiare altri 2 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Assicurati di selezionare manualmente la tua colorazione preferita (i coupon sono uguali).
Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un controller perfetto per i nostalgici
Questo controller è rigorosamente ispirato ai grandi classici, quindi presenta un tocco retrò perfetto per i più appassionati. Inoltre è dotato di joystick a effetto Hall, vibrazioni rumble, controlli di movimento, batteria ricaricabile e anche pulsanti home e screenshot per un'esperienza completa. Il prodotto è compatibile con Switch, Windows, dispositivi Apple e Android, nonché con Raspberry Pi.
Specifichiamo che è spedito dalla Cina, quindi dovrai attendere qualche giorno in più per riceverlo. Ricordiamo che anche la versione Pro 3 è in sconto su AliExpress. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.