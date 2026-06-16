L'infernale loop di Returnal a prezzo di saldo su Instant Gaming: lo sci-fi di Sony scende per PC

Un incubo mutaforma ad alto tasso d'azione

Sviluppato dal talentuoso team di Housemarque, Returnal fonde le meccaniche tipiche dei roguelike con la frenesia dei classici sparatutto bullet hell in terza persona. Nei panni dell'astronauta Selene, i giocatori si trovano intrappolati in un ciclo continuo di morte e rinascita, dove la conformazione del pianeta e le risorse a disposizione cambiano a ogni singolo tentativo. La produzione brilla per un ritmo di gioco forsennato, una narrazione criptica ma affascinante e una direzione artistica fantascientifica cupa e opprimente.

La trasposizione PC di Returnal beneficia inoltre di un lavoro di ottimizzazione che spinge al massimo le configurazioni hardware moderne. La versione Steam supporta pienamente il tracciamento dei raggi per riflessi e ombre, introduce opzioni avanzate di upscaling come DLSS e FSR, e include l'aggiornamento Ascension con la modalità cooperativa e la sfida della Torre di Sisifo. Approfittare di questa promozione consente di mettere le mani su una delle esperienze più originali e tecniche della scuderia PlayStation senza dover investire la somma richiesta originariamente al lancio. Qui la nostra recensione.