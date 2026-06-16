Il nuovo Samsung Wide Fold punta su un vetro più spesso: cosa cambia per il display

Maggiore spessore e piega ridotta

Come sempre, specifichiamo che le informazioni non sono ufficiali, quindi vi suggeriamo di prenderle con la dovuta cautela. Secondo quanto riportato da ZDNET Korea, il Galaxy Wide Fold potrebbe adottare un vetro con uno spessore pari a circa 60 micrometri, una soluzione più robusta rispetto a quella ipotizzata per il Galaxy Z Fold 8, stimata intorno ai 45 micrometri. Una differenza che, se confermata, evidenzierebbe due approcci distinti tra il modello sperimentale e la futura evoluzione della gamma Fold, con possibili benefici in termini di resistenza e gestione della piega del display. Utilizzare un vetro più spesso sul display interno significa infatti ridurre la piega al centro dello schermo, rendendola quindi meno visibile.

Un pieghevole Samsung

Si tratterebbe quindi di un miglioramento significativo, perché l'adozione di un vetro più spesso sul display interno non solo aiuterebbe a rendere meno visibile la piega tipica dei dispositivi pieghevoli, ma contribuirebbe anche a una maggiore solidità complessiva del pannello. Questo si tradurrebbe in una migliore resistenza agli urti e alle pressioni quando il telefono è chiuso, riducendo il rischio di micro-danni nel tempo e migliorando la sensazione di robustezza.

Non è escluso che, qualora i risultati dovessero rivelarsi positivi, una soluzione simile possa essere adottata anche sul display interno del futuro Galaxy Z Fold 9. Tuttavia, al momento si tratta ancora di ipotesi premature, quindi dovremo attendere ulteriori sviluppi prima di poterne parlare con certezza.