Si torna Los Santos a prezzo stracciato: Grand Theft Auto V Enhanced in sconto su Instant Gaming

Il ritorno nella tentacolare San Andreas si fa molto invitante per chi gioca su PC. Grand Theft Auto V Enhanced vede calare nettamente il costo della propria chiave digitale da riscattare sul launcher ufficiale di Rockstar. Potete fare vostro il titolo cliccando direttamente sul box presente in pagina oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. La quota base fissata dallo store si assesta a 9,79€ IVA esclusa, che si trasforma in un prezzo finale di 11,94€ applicando l'imposta italiana al 22%. Rispetto al listino ufficiale di 30,00€, lo sconto mostrato sul portale è del 67%, traducendosi in una riduzione del 60,20% se calcolata sul valore totale comprensivo di tasse.
Comparto tecnico rinnovato e criminalità organizzata
Questa specifica riedizione di Grand Theft Auto V Enhanced porta su PC i miglioramenti grafici e prestazionali più recenti dello studio. Le avventure intrecciate di Michael, Franklin e Trevor beneficiano ora dell'introduzione del ray tracing per riflessi e ombre, oltre al pieno supporto a tecnologie di upscaling come NVIDIA DLSS e AMD FSR per garantire la massima fluidità. Anche i tempi di caricamento sono stati drasticamente ridotti, rendendo i passaggi tra i tre protagonisti e i viaggi rapidi all'interno della mappa molto più immediati.
Sebbene nel catalogo della piattaforma siano visibili anche le edizioni speciali comprensive di Shark Card (come la Great White, la Whale o la Megalodon) pensate per dare un boost economico al proprio avatar, questa versione standard rappresenta la scelta ideale per chi mira alla pura evoluzione tecnica del gioco. Riscattare Grand Theft Auto V Enhanced su Rockstar Games Launcher permette di godersi l'esperienza open world definitiva della compagnia, sia per sviscerare l'ottima modalità storia, sia per farsi strada nelle attività commerciali di GTA Online. Qui la nostra recensione.
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