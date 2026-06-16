Si torna Los Santos a prezzo stracciato: Grand Theft Auto V Enhanced in sconto su Instant Gaming

Comparto tecnico rinnovato e criminalità organizzata

Questa specifica riedizione di Grand Theft Auto V Enhanced porta su PC i miglioramenti grafici e prestazionali più recenti dello studio. Le avventure intrecciate di Michael, Franklin e Trevor beneficiano ora dell'introduzione del ray tracing per riflessi e ombre, oltre al pieno supporto a tecnologie di upscaling come NVIDIA DLSS e AMD FSR per garantire la massima fluidità. Anche i tempi di caricamento sono stati drasticamente ridotti, rendendo i passaggi tra i tre protagonisti e i viaggi rapidi all'interno della mappa molto più immediati.

Sebbene nel catalogo della piattaforma siano visibili anche le edizioni speciali comprensive di Shark Card (come la Great White, la Whale o la Megalodon) pensate per dare un boost economico al proprio avatar, questa versione standard rappresenta la scelta ideale per chi mira alla pura evoluzione tecnica del gioco. Riscattare Grand Theft Auto V Enhanced su Rockstar Games Launcher permette di godersi l'esperienza open world definitiva della compagnia, sia per sviscerare l'ottima modalità storia, sia per farsi strada nelle attività commerciali di GTA Online. Qui la nostra recensione.