Politico scozzese ammette l'appropriazione indebita: fondi spesi anche in GTA 5, PlayStation, Xbox e Nintendo

Peter Murrell, ex dirigente del partito politico scozzese Scottish National Party (SNP), si trova attualmente in stato di fermo dopo essersi dichiarato colpevole di appropriazione indebita per una cifra superiore ai 500.000 dollari ai danni della sua formazione. La sentenza a suo carico sarà emessa il prossimo 23 giugno. Fin qui niente che riguardi il mondo dei videogiochi, apparentemente, ma stando a quanto raccontato dalla BBC, il nostro ha utilizzato i fondi sottratti nell'arco di dodici anni per finanziare una serie di acquisti personali di varia natura, compresi videogiochi. Sì, oltre a spese per beni di lusso, come orologi firmati, macchine per il caffè di alta gamma e un SUV Jaguar, dai registri è emerso un sistematico acquisto di materiale legato all'intrattenimento videoludico.