Politico scozzese ammette l'appropriazione indebita: fondi spesi anche in GTA 5, PlayStation, Xbox e Nintendo

Peter Murrell, ex dirigente del partito politico scozzese Scottish National Party (SNP), si trova attualmente in stato di fermo dopo essersi dichiarato colpevole di appropriazione indebita per una cifra superiore ai 500.000 dollari ai danni della sua formazione. La sentenza a suo carico sarà emessa il prossimo 23 giugno. Fin qui niente che riguardi il mondo dei videogiochi, apparentemente, ma stando a quanto raccontato dalla BBC, il nostro ha utilizzato i fondi sottratti nell'arco di dodici anni per finanziare una serie di acquisti personali di varia natura, compresi videogiochi. Sì, oltre a spese per beni di lusso, come orologi firmati, macchine per il caffè di alta gamma e un SUV Jaguar, dai registri è emerso un sistematico acquisto di materiale legato all'intrattenimento videoludico.
Intrattenersi con i soldi pubblici
Nel corso del decennio preso in esame, Murrell ha speso oltre 2.500 dollari in hardware e software per videogiochi.
Non si può dire che il nostro ami la console war, visto che ha speso i soldi per acquistare hardware PlayStation, Xbox e Nintendo. I documenti evidenziano, ad esempio, che nel 2011 sono stati spesi oltre 500 dollari per l'acquisto di quattro Nintendo 3DS nell'arco di soli cinque giorni.Tomodachi Life: Una vita da sogno sembra limitato a 70 Mii, meno dell'originale su Nintendo 3DS La lista degli acquisti illeciti comprende anche numerosi videogiochi di grande richiamo. Tra i titoli rendicontati figurano i FIFA dal 12° al 15° capitolo, l'espansione The Sims 3 Pets e GTA 5 (quest'ultimo sviluppato da Rockstar North, studio con sede proprio a Edimburgo, in Scozia).
Le autorità competenti stanno ora definendo l'entità della pena, che alla luce delle ammissioni dell'imputato e della reiterazione del reato per oltre un decennio, si preannuncia come davvero severa.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.