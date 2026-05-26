Un video di approfondimento di EA Sports F1 25: 2026 Season Pack svela maggiori dettagli sull'espansione

La stagione 2026 porta anche un'importante espansione della griglia, che sale a undici scuderie . Fanno il loro ingresso Cadillac , prima grande casa automobilistica americana in Formula 1, e Audi Revolut , che porta in pista il marchio tedesco insieme a una forte eredità motorsport. Le nuove line‑up includono Valtteri Bottas e Sergio Pérez alla guida di Cadillac, Arvid Lindblad al fianco di Liam Lawson in Racing Bulls e Isack Hadjar accanto a Max Verstappen in Red Bull.

Tra le novità troviamo il debutto di Madring , il circuito inedito del Gran Premio di Spagna ambientato a Madrid. Si tratta del primo nuovo tracciato dal 2023 e nasce esclusivamente per le monoposto 2026: un percorso di 5,4 km con 22 curve, che alterna sezioni strette e tecniche a lunghi rettilinei ad alta velocità. La pista combina tratti urbani e parti costruite appositamente, offrendo un'esperienza di guida dinamica e ricca di cambi di ritmo.

Electronic Arts e Codemasters hanno pubblicato un video di approfondimento del 2026 Season Pack di EA Sports F1 25 , l'espansione a pagamento che aggiorna il titolo alla nuova stagione di Formula 1 e introduce i nuovi contenuti.

Le altre novità

Il cambiamento più significativo riguarda le vetture: i modelli 2026 sono più leggeri e compatti, dotati di aerodinamica attiva e pensati per offrire un controllo più preciso sia con controller sia con volante. I giocatori possono intervenire in tempo reale su ali anteriori e posteriori, oltre a sfruttare la nuova modalità Overtake, capace di sprigionare quasi 500 cavalli aggiuntivi per sorpassi decisivi. Gli aiuti aggiornati permettono comunque di delegare la gestione tecnica a chi preferisce concentrarsi solo sulla guida.

Le modalità Carriera pilota e Carriera scuderia vengono aggiornate con calendario, regole e griglia 2026, incluso il nuovo GP di Spagna. In Carriera scuderia sarà possibile guidare la dodicesima scuderia personalizzata, mentre la nuova stagione è accessibile anche in Grand Prix, Prova a tempo, schermo condiviso e multiplayer non classificato. I salvataggi e le scuderie personalizzate del 2025 non sono compatibili con la nuova stagione.

Per accedere ai nuovi contenuti della nuova stagione esistono due opzioni: chi possiede già F1 25 può acquistare il 2026 Season Pack al prezzo di 29,99 euro su PS5 e Xbox e di 24,99 euro per PC. In alternativa è possibile scegliere F1 25: 2026 Season Edition, che include gioco base e aggiornamento in un unico pacchetto al prezzo di 59,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S e di 49,99 euro su PC.