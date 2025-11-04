0

Perché il DLC di Trevor in GTA 5 non è stato realizzato? Il co-fondatore di Rockstar lo svela

Vi siete sempre chiesti perché il DLC di GTA 5 dedicato a Trevor in versione agente segreto non è mai stato realizzato? Ora il capo della divisione narrativa di Rockstar Games ce lo spiega.

Grand Theft Auto è oramai composto da due elementi: c'è la campagna e c'è l'online, con quest'ultimo che negli anni ha ricevuto il grosso dell'attenzione del team di sviluppo. Purtroppo per chi ama il single player, non sono mai stati realizzati dei DLC per GTA 5, come ad esempio l'atteso contenuto aggiuntivo dedicato a Trevor nel quale avrebbe assunto il ruolo di un agente segreto.

Negli anni abbiamo scoperto vari dettagli riguardo al DLC grazie agli attori coinvolti, ma ora abbiamo un commento di una persona ben più affidabile: Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games ed ex capo della divisione narrativa di GTA.

Le parole di Houser sul DLC di GTA 5

Parlando con il podcast di Lex Fridman, Houser ha spiegato: "Internet sa che abbiamo creato un DLC per giocatore singolo per GTA 5, che però non è mai stato pubblicato. Intendo quello nel quale avreste vestito i panni di Trevor, ma in versione agente segreto".

"Era un'idea carina. Non siamo mai riusciti a dargli una struttura valida e non l'abbiamo mai finito. Eravamo a metà dell'opera quando l'abbiamo abbandonato, ma penso che se l'avessimo completato non avremmo mai realizzato Red Dead Redemption 2. Ci sono sempre dei compromessi".

Houser aggiunge anche che c'era un altro progetto che avrebbe voluto realizzare fintanto che è stato parte di Rockstar Games: un GTA Zombie. In generale, lo sviluppatore rimane un grande appassionato dei DLC single player e spera di poterci lavorare con la sua nuova compagnia, Absurd Ventures.

Segnaliamo infine che GTA London 1969 è stato un esperimento "carino", ma la serie probabilmente non lascerà mai più gli USA.

