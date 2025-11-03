Non capite perché GTA 6 attira così tanto l'attenzione? Il cofondatore di Rockstar ve lo spiega

GTA 6 è assolutamente uno dei giochi più attesi del momento se non di sempre e per milioni e milioni di giocatori è una cosa ovvia. Ci saranno però anche degli appassionati di videogiochi che non hanno alcun interesse verso l'opera di Rockstar Games e forse, addirittura, faticheranno a capire perché attiri così tanto l'attenzione.
Se siete tra questi e avete bisogno di una spiegazione, a darla è uno dei nomi più importanti dell'industria: Dan Houser, cofondatore di Rockstar Games ed ex capo di GTA.
I motivi per cui GTA 6 è così atteso secondo Dan Houser
Parlando con Lex Fridman, nel video che potete vedere qui sotto, Houser ha affermato che le persone non vedono l'ora che GTA 6 arrivi poiché i videogiochi di questa serie non vengono pubblicati regolarmente: ricordiamo infatti che GTA 5 è del 2013. La lunga attesa però non è l'unico motivo.
Houser ritiene infatti che Rockstar Games abbia fatto un ottimo lavoro nell'innovare la serie rimanendo comunque fedele all'identità di GTA. Ogni nuovo capitolo sembrava diverso, a suo parere: certo, si è sempre un criminale di qualche tipo, ma a ogni nuova iterazione l'esperienza è cambiata. La continua evoluzione dell'IP spinge le persone a non vedere l'ora di poter giocare il nuovo capitolo.
Infine, GTA 6 - al pari di ogni altro capitolo - è molto atteso perché Rockstar Games è molto brava a pubblicizzarlo, trattandolo come un film: infatti i primi due trailer non si sono focalizzati sul gameplay ma hanno optato per un mix di filmati che mostrano personaggi e ambientazioni.
Segnaliamo infine che GTA 6 merita 100 dollari per un attore di Grand Theft Auto 5: è più giochi in uno e richiede molto lavoro.