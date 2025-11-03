9

Non capite perché GTA 6 attira così tanto l'attenzione? Il cofondatore di Rockstar ve lo spiega

GTA 6 è più di un videogioco, è un fenomeno culturale per milioni e milioni di persone: se però non siete tra queste e non capite perché ci sia così tanta eccitazione per il gioco, il cofondatore di Rockstar ha una risposta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/11/2025
Lucia di GTA 6 in piscina
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
GTA 6 è assolutamente uno dei giochi più attesi del momento se non di sempre e per milioni e milioni di giocatori è una cosa ovvia. Ci saranno però anche degli appassionati di videogiochi che non hanno alcun interesse verso l'opera di Rockstar Games e forse, addirittura, faticheranno a capire perché attiri così tanto l'attenzione.

Se siete tra questi e avete bisogno di una spiegazione, a darla è uno dei nomi più importanti dell'industria: Dan Houser, cofondatore di Rockstar Games ed ex capo di GTA.

I motivi per cui GTA 6 è così atteso secondo Dan Houser

Parlando con Lex Fridman, nel video che potete vedere qui sotto, Houser ha affermato che le persone non vedono l'ora che GTA 6 arrivi poiché i videogiochi di questa serie non vengono pubblicati regolarmente: ricordiamo infatti che GTA 5 è del 2013. La lunga attesa però non è l'unico motivo.

Houser ritiene infatti che Rockstar Games abbia fatto un ottimo lavoro nell'innovare la serie rimanendo comunque fedele all'identità di GTA. Ogni nuovo capitolo sembrava diverso, a suo parere: certo, si è sempre un criminale di qualche tipo, ma a ogni nuova iterazione l'esperienza è cambiata. La continua evoluzione dell'IP spinge le persone a non vedere l'ora di poter giocare il nuovo capitolo.

GTA 6 potrebbe cambiare il modo in cui gestisce le armi: più realismo, meno libertà di distruzione? GTA 6 potrebbe cambiare il modo in cui gestisce le armi: più realismo, meno libertà di distruzione?

Infine, GTA 6 - al pari di ogni altro capitolo - è molto atteso perché Rockstar Games è molto brava a pubblicizzarlo, trattandolo come un film: infatti i primi due trailer non si sono focalizzati sul gameplay ma hanno optato per un mix di filmati che mostrano personaggi e ambientazioni.

Segnaliamo infine che GTA 6 merita 100 dollari per un attore di Grand Theft Auto 5: è più giochi in uno e richiede molto lavoro.

