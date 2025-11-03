Non capite perché GTA 6 attira così tanto l'attenzione? Il cofondatore di Rockstar ve lo spiega

GTA 6 è assolutamente uno dei giochi più attesi del momento se non di sempre e per milioni e milioni di giocatori è una cosa ovvia. Ci saranno però anche degli appassionati di videogiochi che non hanno alcun interesse verso l'opera di Rockstar Games e forse, addirittura, faticheranno a capire perché attiri così tanto l'attenzione.

Se siete tra questi e avete bisogno di una spiegazione, a darla è uno dei nomi più importanti dell'industria: Dan Houser, cofondatore di Rockstar Games ed ex capo di GTA.