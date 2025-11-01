GTA 6 merita 100 dollari per un attore di Grand Theft Auto 5: è più giochi in uno e richiede molto lavoro

GTA 6 costerà 100 dollari? La domanda deve essere ripetuta ancora una volta perché un attore di Grand Theft Auto 5 ha commentato la questione, spiegando il proprio punto di vista.
Ricordiamo prima di tutto però che al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dello sviluppatore Rockstar Games o dell'editore Take-Two riguardo al prezzo di vendita del videogioco e che ogni ragionamento a riguardo è una pura speculazione e opinione di chi parla.
Il commento sul prezzo di GTA 6
In una recente intervista con The Escapist, Jay Klaitz, l'attore che interpreta Lester Crest in Grand Theft Auto 5, ha parlato di vari dettagli della propria esperienza nell'interpretare il personaggio e recitare al fianco del trio di protagonisti del gioco, che ricordiamo è uscito ben 12 anni fa.
Klaitz spiega che GTA 5 ha richiesto un grande lavoro di motion capture e l'attore presume che sarà lo stesso per GTA 6. Visto che questo tipo di videogiochi richiede molto tempo e grande impegno, per l'attore di Crest un prezzo più alto è assolutamente giustificato. Inoltre, acquistare un Grand Theft Auto è come comprare più prodotti in un colpo solo, visto che ci sarà anche l'online.
Al tempo stesso, comprende che è una buona cosa se GTA 6 è più accessibile e un modo per far sì che lo sia è renderlo meno costoso. Chiaramente Klaitz non ha una soluzione al problema.
Infine, vi chiedete se GTA 7 sarà fatto con l'intelligenza artificiale? Il CEO di Take-Two lo esclude categoricamente.