GTA 6 merita 100 dollari per un attore di Grand Theft Auto 5: è più giochi in uno e richiede molto lavoro

GTA 6 costerà 100 dollari? La domanda deve essere ripetuta ancora una volta perché un attore di Grand Theft Auto 5 ha commentato la questione, spiegando il proprio punto di vista.

Ricordiamo prima di tutto però che al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dello sviluppatore Rockstar Games o dell'editore Take-Two riguardo al prezzo di vendita del videogioco e che ogni ragionamento a riguardo è una pura speculazione e opinione di chi parla.