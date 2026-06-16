EA Sports UFC 6 ha ricevuto i primi voti dalla stampa internazionale

I primi voti di EA Sports UFC 6 sono ottimi: a quanto pare la nuova edizione della serie sportiva prodotta da Electronic Arts ha colpito positivamente la stampa internazionale, che sta esprimendo pareri molto positivi sul gioco.
Quello che è possibile osservare al momento è soltanto un quadro parziale, visto il ritardo nella consegna dei codici per le recensioni, ma la situazione appare molto promettente e anche la "review in progress" pubblicata da IGN restituisce ottime sensazioni.
- GameSpew - 9
- Finger Guns - 9
- Neowin - 8,5
- PlayStation Universe - 8,5
- COGconnected - 8
- GamingBolt - 8
- Hardcore Gamer - 8
- Gamereactor - 8
- The Outerhaven - 8
- ZTGD - 8
- Wccftech - 7,5
In particolare sono state spese parole positive in merito alle modalità disponibili in EA Sports UFC 6, i cui contenuti appaiono tendenzialmente più vari e interessanti rispetto alla precedente edizione del simulatore di MMA.
Combattere per davvero
Presentato ufficialmente il mese scorso, EA Sports UFC 6 punta a consegnare agli appassionati un sistema di combattimento ancora più profondo e un gameplay capace di riprodurre in maniera sorprendente l'azione dei veri match UFC.
A tal proposito, gli sviluppatori hanno anche effettuato una revisione totale dei movimenti dei personaggi, dalle animazioni difensive alle posizioni inattive, introducendo movimenti catturati direttamente daglli atleti reali dell'Ultimate Fighting Championship.
Attualmente disponibile in accesso anticipato per gli utenti che hanno prenotato la Ultimate Edition, EA Sports UFC 6 farà ufficialmente il proprio debutto su PS5 e Xbox Series X|S fra pochi giorni, il 19 giugno.
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