EA Sports UFC 6 ha ricevuto i primi voti dalla stampa internazionale

I primi voti di EA Sports UFC 6 sono ottimi: a quanto pare la nuova edizione della serie sportiva prodotta da Electronic Arts ha colpito positivamente la stampa internazionale, che sta esprimendo pareri molto positivi sul gioco.

Quello che è possibile osservare al momento è soltanto un quadro parziale, visto il ritardo nella consegna dei codici per le recensioni, ma la situazione appare molto promettente e anche la "review in progress" pubblicata da IGN restituisce ottime sensazioni.

GameSpew - 9

Finger Guns - 9

Neowin - 8,5

PlayStation Universe - 8,5

COGconnected - 8

GamingBolt - 8

Hardcore Gamer - 8

Gamereactor - 8

The Outerhaven - 8

ZTGD - 8

Wccftech - 7,5

In particolare sono state spese parole positive in merito alle modalità disponibili in EA Sports UFC 6, i cui contenuti appaiono tendenzialmente più vari e interessanti rispetto alla precedente edizione del simulatore di MMA.