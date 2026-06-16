0

EA Sports UFC 6 ha ricevuto i primi voti dalla stampa internazionale

La stampa internazionale sta pubblicando man mano le recensioni di EA Sports UFC 6: diamo un'occhiata ai voti espressi finora dalle varie testate.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/06/2026
Due atleti si affrontano in EA Sports UFC 6
EA Sports UFC 6
EA Sports UFC 6
News Video Immagini

I primi voti di EA Sports UFC 6 sono ottimi: a quanto pare la nuova edizione della serie sportiva prodotta da Electronic Arts ha colpito positivamente la stampa internazionale, che sta esprimendo pareri molto positivi sul gioco.

Quello che è possibile osservare al momento è soltanto un quadro parziale, visto il ritardo nella consegna dei codici per le recensioni, ma la situazione appare molto promettente e anche la "review in progress" pubblicata da IGN restituisce ottime sensazioni.

  • GameSpew - 9
  • Finger Guns - 9
  • Neowin - 8,5
  • PlayStation Universe - 8,5
  • COGconnected - 8
  • GamingBolt - 8
  • Hardcore Gamer - 8
  • Gamereactor - 8
  • The Outerhaven - 8
  • ZTGD - 8
  • Wccftech - 7,5
EA Sports UFC 6 presenta un video di approfondimento delle modalità EA Sports UFC 6 presenta un video di approfondimento delle modalità

In particolare sono state spese parole positive in merito alle modalità disponibili in EA Sports UFC 6, i cui contenuti appaiono tendenzialmente più vari e interessanti rispetto alla precedente edizione del simulatore di MMA.

Combattere per davvero

Presentato ufficialmente il mese scorso, EA Sports UFC 6 punta a consegnare agli appassionati un sistema di combattimento ancora più profondo e un gameplay capace di riprodurre in maniera sorprendente l'azione dei veri match UFC.

A tal proposito, gli sviluppatori hanno anche effettuato una revisione totale dei movimenti dei personaggi, dalle animazioni difensive alle posizioni inattive, introducendo movimenti catturati direttamente daglli atleti reali dell'Ultimate Fighting Championship.

Attualmente disponibile in accesso anticipato per gli utenti che hanno prenotato la Ultimate Edition, EA Sports UFC 6 farà ufficialmente il proprio debutto su PS5 e Xbox Series X|S fra pochi giorni, il 19 giugno.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Voti della critica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
EA Sports UFC 6 ha ricevuto i primi voti dalla stampa internazionale