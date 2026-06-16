PS4 si aggiorna: l'update 13.52 è disponibile per il download

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il firmware di PlayStation 4, la sua vecchia console che, pur avendo oramai lasciato il campo a PS5 da tempo, continua a essere supportata con piccoli accorgimenti.
"Piccoli" è la parola chiave in questo caso, visto che si tratta di un classico update minore che non fa molto se non proprio quello che tutti quanti vi aspettate.
I dettagli sull'update 13.52 di PS4
Parliamo nello specifico dell'aggiornamento 13.52 che dovrebbe pesare meno di 1 GB, secondo le segnalazioni a nostra disposizione. Le note della patch sono molto semplici, visto che tutto quello che viene segnalato è che "sono state inserite alcuni correzioni di sicurezza per il software di sistema".
Non ci sono quindi novità di alcun tipo: nessuna nuova funzione, nessun miglioramento a quelle già esistenti, nemmeno un classico "miglioramento della stabilità e delle prestazioni del sistema". La correzione odierna serve per bloccare la pirateria della console e nulla più.
Considerando che siamo alla fine del ciclo vitale di PS4, non ci aspettiamo grandi aggiornamenti nel prossimo futuro. Segnaliamo infine che il miglior emulatore PS4 ha ricevuto un maxi aggiornamento: introdotti multiplayer locale e ottimizzazioni per i titoli PS4 Pro.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.