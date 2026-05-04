GTA V su PC scende sotto i 12€ su Instant Gaming: è la versione Enhanced con DLSS

Nuovo ribasso per Grand Theft Auto V Enhanced su PC in versione Rockstar, ora disponibile a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale. L'offerta riporta sotto la soglia dei 10€ uno dei giochi più longevi e venduti degli ultimi anni. Potete acquistarlo direttamente dal box qui sotto oppure dal link alla pagina prodotto . Il prezzo attuale è di 9,79€ (IVA esclusa), che diventa 11,94€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 30€, con uno sconto ufficiale del 67%. Calcolando la riduzione sul prezzo finale IVA inclusa, il calo si attesta al 60,2%. Si tratta di un livello di prezzo particolarmente interessante per chi non lo ha ancora recuperato su PC, considerando la longevità del titolo e il supporto continuo nel tempo.

Versione Enhanced e contenuti sempre attuali

La versione Enhanced include miglioramenti tecnici rispetto all'edizione originale, pensati per sfruttare meglio l'hardware più recente. Il pacchetto introduce nuovi veicoli e modifiche, l'accesso all'abbonamento GTA+ e la presenza di opzioni grafiche e miglioramenti visivi. Tra questi troviamo l'aggiunta del ray tracing, il supporto a DLSS 3 e FSR 3, tempi di caricamento più rapidi e supporto migliorato per risoluzioni, formati d'aspetto e frame rate più alti, suporto a Dolby Atmos e molto altro ancora. Include, inoltre, anche la versione originale, chiamata Legacy, utile per chi non ha un PC abbastanza potente per far girare tutte le migliorie.

Il mondo aperto di Los Santos continua a essere uno dei più riconoscibili nel panorama videoludico, e offerte di questo tipo riportano regolarmente il titolo tra i più acquistati nelle piattaforme digitali. Per chi cerca un'esperienza completa a basso costo, resta una delle opzioni più solide disponibili. Qui la nostra recensione, ormai d'epoca.