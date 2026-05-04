Smart TV LG 4K UHD da 65" in sconto su AliExpress per un periodo limitato: ecco alcuni codici speciali

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore ma vuoi risparmiare quanto più possibile, la Smart TV LG 4K UHD da 65" (modello 65UA751C) è su AliExpress a 500,72 €, ma con i codici ITCD60 o CDIT60 potrai risparmiare altri 60 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, se sei interessato. Non è tutto, perché è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia. Eccoli di seguito:
- Codice ITPD3 - 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
- Codice ITPD6 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
- Codice ITPD45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €
Altri televisori LG in offerta
Le offerte non finiscono qui, perché di seguito puoi trovare altri prodotti targati LG con ulteriori sconti. Basterà cliccare sui link sottostanti per accedere direttamente alla pagina del prodotto:
- TV LG Full HD da 32", disponibile a 219 €. Usa i codici ITCD23 o CDIT23 per risparmiare altri 23 €
- TV LG UHD da 43" (Serie UR75), disponibile a 347,13 € tramite questo link. Usa i codici ITCD30 o CDIT30 per risparmiare altri 30 €
- TV LG 4K UHD da 50" (UR78 Series 2023), disponibile a 350,22 € tramite questo link. Usa i codici ITCD30 o CDIT30 per risparmiare altri 30 €