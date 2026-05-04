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Schede video SOYO in sconto su AliExpress: ecco una serie di codici per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo una serie di schede video targate SOYO, dalle RTX alle Radeon, a prezzi scontati. Ecco un pratico riepilogo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/05/2026
Scheda video SOYO

Su AliExpress sono disponibili diverse schede video SOYO a prezzi scontati. Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia. Eccoli di seguito:

  • Codice ITPD3 - 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • Codice ITPD6 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • Codice ITPD45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Schede video SOYO in sconto

Ecco di seguito tutte le offerte disponibili. Basterà cliccare sui link sottostanti per accedere direttamente alla pagina del prodotto:

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