Schede video SOYO in sconto su AliExpress: ecco una serie di codici per risparmiare

Su AliExpress sono disponibili diverse schede video SOYO a prezzi scontati. Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.
Specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia. Eccoli di seguito:
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Schede video SOYO in sconto
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- AMD RX 6600M 8GB, disponibile a 180,97 € tramite questo link. Usa i codici ITCD23 o CDIT23 per risparmiare altri 23 €
- NVIDIA RTX 3060 12GB, disponibile a 288,50 € tramite questo link. Usa i codici ITCD30 o CDIT30 per risparmiare altri 30 €
- RTX 5050 8GB, disponibile a 282,76 € tramite questo link. Usa i codici ITCD30 o CDIT30 per risparmiare altri 30 €