Gift Card PlayStation Store scontate su Instant Gaming: fino a 150€ con riduzione del 5%

Tornano in sconto le gift card del PlayStation Store , con una riduzione del 5% su più tagli disponibili al momento su Instant Gaming. Si tratta di una promozione lineare, senza differenze tra i vari importi, utile per chi vuole ricaricare il proprio account risparmiando qualcosa sugli acquisti digitali. Trovate l'offerta nel box qui sotto. Nel dettaglio, i tagli attualmente in sconto sono da 50€, 60€, 80€, 100€ e 150€. Applicando il 5% di riduzione, i prezzi scendono rispettivamente a 47,50€, 57,00€, 76,00€, 95,00€ e 142,50€. In questo caso non si applica IVA aggiuntiva, trattandosi di gift card digitali già equivalenti a credito diretto. Il prezzo finale coincide quindi con quello mostrato. Anche la percentuale resta invariata al 5% rispetto al valore nominale.

Sconto contenuto, ma utile per spese pianificate

Non si tratta di un'offerta particolarmente aggressiva, ma resta interessante per chi ha già in programma acquisti sul PlayStation Store, come giochi in uscita o abbonamenti. Il vantaggio è proporzionale alla spesa: più alto è il taglio scelto, maggiore sarà il risparmio complessivo.

Promozioni di questo tipo compaiono con una certa regolarità, ma raramente scendono molto sotto questa soglia. Per questo motivo, può avere senso approfittarne in anticipo rispetto a saldi o uscite specifiche. Uno dei giochi del momento, Saros (qui la nostra recensione), può per esempio essere comprato spendendo 76€ se si acquista una card da 80 euro.