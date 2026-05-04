Il director di Resident Evil Requiem parla del ritorno degli zombie

Resident Evil Requiem segna il ritorno degli zombie dopo l'arco narrativo dedicato a Ethan Winters, che ha esplorato temi e creature differenti, introducendo al contempo un nuovo approccio alla paura: ne ha parlato il game director, Koshi Nakanishi.

"Il motivo per cui gli zombie funzionano nell'horror è questa idea terrificante che fossero umani, ma non lo sono più", ha spiegato Nakanishi ai microfoni di Eurogamer. "E vedere questo riflesso nella persona è ciò che li rende più spaventosi di un mostro che non è mai stato umano."

Tuttavia, "abbiamo visto così tanti zombie negli anni che, se non riusciamo a farli comportare in modo un po' insolito o imprevedibile, diventa più difficile renderli costantemente spaventosi." Ed è per questo che gli sviluppatori di Resident Evil Requiem hanno puntato sui dettagli.

"È più inquietante vederli assumere atteggiamenti umani, nel senso che ripetono certe azioni. Sembra quasi che tu possa avvicinarti e parlare con loro per chiedere cosa sta succedendo. Però ovviamente non potrebbero rispondere."