Resident Evil Requiem: meccaniche di gioco inedite e incontri tra Leon e Grace emergono dai file

In base ad alcuni dettagli emersi da vari data mining, sembra che Capcom abbia effettuato diverse selezioni sui contenuti da inserire in Resident Evil Requiem, tagliando fuori anche diverse meccaniche di gioco e una maggiore interazione tra Leon e Grace, pare.

Non c'è nulla di certo, ma queste sono le informazioni che emergono guardando i vari dati che i dataminer hanno raccolto dai file del gioco, a indicare delle possibili direzioni che il team aveva progettato per Resident Evil Requiem e che poi non sono state intraprese per il gioco in forma finale.

Alcune idee sembrano effettivamente poco in linea con lo stile e il ritmo del gioco e dunque la loro rimozione potrebbe essere comprensibile, ma tra queste ci sono anche delle suggestioni davvero interessanti, che purtroppo non hanno poi trovato spazio.