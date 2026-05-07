Resident Evil Requiem: meccaniche di gioco inedite e incontri tra Leon e Grace emergono dai file

In base ad alcuni dettagli emersi da vari data mining, sembra che Capcom abbia effettuato diverse selezioni sui contenuti da inserire in Resident Evil Requiem, tagliando fuori anche diverse meccaniche di gioco e una maggiore interazione tra Leon e Grace, pare.
Non c'è nulla di certo, ma queste sono le informazioni che emergono guardando i vari dati che i dataminer hanno raccolto dai file del gioco, a indicare delle possibili direzioni che il team aveva progettato per Resident Evil Requiem e che poi non sono state intraprese per il gioco in forma finale.
Alcune idee sembrano effettivamente poco in linea con lo stile e il ritmo del gioco e dunque la loro rimozione potrebbe essere comprensibile, ma tra queste ci sono anche delle suggestioni davvero interessanti, che purtroppo non hanno poi trovato spazio.
Possibili direzioni non intraprese
A riferire questi dettagli è il solito Dusk Golem, insider ormai specializzato in tutto quello che riguarda in particolare Capcom, il quale ha fatto una sorta di sintesi di tutte le informazioni emerse da questa raccolta di dati nascosti nel codice di Resident Evil Requiem.
In base a quanto rilevato, sembrava dovesse esserci un personaggio sullo stile del classico mercante anche in Requiem, oltre a una schermata per la personalizzazione delle armi che non sono stati poi introdotti nel gioco definitivo.
Sono stati trovati indizi su alcuni tutorial non presenti nel gioco completo, che sembravano introdurre un sistema di investigazione all'interno di alcuni momenti particolari, soprattutto per quanto riguarda Grace.
Alcune missioni secondarie sullo stile di Resident Evil 4 sembrava fossero previste ma non sono state poi inserite. Allo stesso modo, misteriose meccaniche di riparazione di una moto non hanno riscontro nel gioco effettivo, facendo pensare a possibili aggiunte alla parte finale di Leon.
Tra le altre cose sono emersi indizi sul fatto che Leon e Grace potessero trovarsi nelle stesse zone del gioco a più riprese, facendo pensare a possibili interazioni maggiori tra i due personaggi e forse anche meccaniche di gioco cooperative.
Ovviamente, si tratta in gran parte di supposizioni, ma se non altro basate su alcune prove nascoste all'interno del codice. Nel frattempo, abbiamo saputo che il DLC gratuito con il mini-game è in arrivo, secondo quanto riferito dal director di Resident Evil Requiem.
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