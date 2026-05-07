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Resident Evil Requiem per PS5 è su Amazon al minimo storico: risparmia circa 25 €

Tra le offerte di Amazon troviamo Resident Evil Requiem per PS5 al prezzo minimo storico, con uno sconto del 30%. Si tratta del nono capitolo della serie.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/05/2026
Resident Evil Requiem
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Se ami la serie e non hai ancora recuperato il nono capitolo, Resident Evil Requiem per PS5 è attualmente su Amazon a 59,90 € rispetto al prezzo consigliato di 85,55 €, permettendoti di risparmiare il 30%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un survival horror inquietante

Si tratta del nono capitolo della serie targata Capcom, anche stavolta ricca di ambientazioni opprimenti e un susseguirsi di sequenze inquietanti e adrenaliniche. La protagonista è Grace Ashcroft, la quale dovrà indagare su una morte misteriosa. Le meccaniche di gioco sono godibili e, nel complesso, è un capitolo che cerca un equilibrio tra azione e tensione, tuttavia non sempre riuscito.

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In particolare, la prima metà è ben realizzata, mentre la seconda parte con Leon è un'occasione sprecata e alcune parentesi d'azione non sono affatto convincenti. Il gioco custodisce però alcuni dei momenti più belli che la saga abbia mai offerto, ed è pieno di particolari e amore per il genere. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

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