Amazon regala 11 giochi gratis a maggio su Prime Gaming con Mafia 2 e grandi novità per Luna

Amazon rinnova l'offerta di titoli sul proprio servizio videoludico e propone ben 11 giochi gratis a maggio per gli abbonati a Prime Gaming tra i quali anche Mafia 2: Definitive Edition, mentre grandi novità arrivano nel catalogo di Luna.
Partendo dai titoli gratis, questi possono essere riscattati da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, all'interno del programma Prime Gaming incluso nella sottoscrizione:
- Mafia II: Definitive Edition (7 maggio, codice GOG)
- Fruitbus (7 maggio, codice GOG)
- Survival: Fountain of Youth (14 maggio, codice Amazon Games)
- 60 Minutes to Extinction: Escape Room (14 maggio, codice GOG)
- Lethal Honor: Order of the Apocalypse (14 maggio, Epic Games Store)
- Space Grunts (21 maggio, codice GOG)
- Palindrome Syndrome: Escape Room (21 maggio, codice GOG)
- Hot Brass (21 maggio, codice GOG)
- Nordic Storm Solitaire (28 maggio, codice Legacy Games)
- Moon Mystery (28 maggio, Epic Games Store)
- Pro Basketball Manager 2026 (28 maggio, codice Amazon Games)
Tra i giochi, a spiccare in maniera particolare è sicuramente Mafia II: Definitive Edition, la versione rielaborata del grande classico che può essere scaricata gratuitamente oggi da GOG se si ha un abbonamento ad Amazon Prime.
Tante novità anche per Luna
Tante novità anche sul fronte di Amazon Luna, il servizio di cloud gaming proposto dal gigante dell'e-commerce che può contare su una sostanziosa infrastruttura server per far funzionare al meglio i giochi in remoto.
Tra le maggiori novità aggiunte al catalogo questo mese ci sono Marvel's Guardians of the Galaxy e Resident Evil 2, soprattutto, che vanno ad arricchire una selezione di titoli già notevole.
Per quanto riguarda Luna, dunque, queste sono le aggiunte di maggio al catalogo dell'abbonamento Standard:
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Resident Evil 2
- Alien Isolation
- Middle Earth: Shadow of War
- LEGO Star Wars III: The Clone Wars
- LEGO Star Wars: The Complete Saga
Insomma, ci sono davvero parecchie novità interessanti previste per questo mese per gli abbonati a Prime e Luna, come dimostra il notevole calendario.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.