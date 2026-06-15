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Il controller 8BitDo Ultimate 2C è in sconto su AliExpress: ecco i codici da riscattare

Tra le offerte di AliExpress troviamo il controller 8BitDo Ultimate 2C per PC e Android. Si tratta di uno dei prodotti più apprezzati dagli utenti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/06/2026
Controller 8BitDo Ultimate 2C

Su AliExpress è disponibile il controller 8BitDo Ultimate 2C a 29,29 €, ma con i codici ITTP02 e MULTI2 potrai risparmiare altri 2 €. Si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato dagli utenti. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link (assicurati di selezionare manualmente la tua colorazione preferita).

Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche del controller

Si tratta di un prodotto veloce e affidabile con connessione wireless 2.4G, per un gameplay a bassa latenza. Troviamo inoltre una mappatura pulsanti personalizzata senza utilizzare software. L'autonomia offre fino a 19 ore di gioco con connessione wireless 2.4G e 32 ore con connessione Bluetooth. La frequenza di polling è di 1000Hz, contribuendo all'affidabilità del prodotto e alla velocità di connessione.

Controller 8BitDo Ultimate 2C
Controller 8BitDo Ultimate 2C

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