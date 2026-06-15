Lo smartphone POCO F7 5G è in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

Lo smartphone POCO F7 5G è su AliExpress a 337,84 €, ma con i codici ITTP30 o MULTI30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Ottime prestazioni
Lo smartphone utilizza il processore Snapdragon 8s Gen 4 mentre la batteria ha una capacità di 6.500 mAh. Il display da 6,83" ha una luminosità di picco di 3.200 nit con tecnologia Sunlight Display 4.0. Per quanto concerne il gaming, la tecnologia WildBoost Optimization 4.0 offre miglioramenti con risoluzione 1.5K Super Resolution e Smart Frame Rate fino a 120 FPS (ad esempio con Genshin Impact).
Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera principale Sony IMX882 da 50MP con OIS, mentre i ritratti offrono lunghezze focali di 26mm, 35mm e 52mm. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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