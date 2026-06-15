Lo smartphone Vivo X300 è in sconto su AliExpress: ecco i codici da riscattare per spendere molto meno

Lo smartphone Vivo X300, nella configurazione da 12+256 GB, è su AliExpress a 686,31 €, ma con i codici ITTP60 o MULTI60 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Un ottimo comparto fotografico
Questo smartphone usa un processore MediaTek Dimensity 9500 con chip V3+ integrato per offrirti prestazioni ottime. Il display da 6,31 pollici supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Tuttavia, il vero punto focale di questo prodotto è il suo comparto fotografico in collaborazione con ZEISS. La fotocamera principale da 200 MP con sensore ultra-sensibile HPB e algoritmi di imaging avanzati, insieme a una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e un teleobiettivo APO ZEISS da 50 MP, offre scatti estremamente convincenti.
La batteria ha una capacità di 5.360mAh con supporto alla ricarica FlashCharge da 90W o tecnologia FlashCharge wireless da 40W. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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