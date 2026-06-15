Cuffie e auricolari Sony in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri coupon

Le nuove offerte di AliExpress sono esclusivamente dedicate ai prodotti top, tra cui le cuffie e gli auricolari Sony. Nello specifico, le cuffie WH-1000XM5 sono disponibili a 199,45 €, ma con i codici ITTP20 o MULTI20 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.
Gli auricolari WF-1000XM6 sono invece disponibili a 287,09 €, ma con i codici ITTP30 o MULTI30 potrai risparmiare altri 30 €. Puoi acquistarli aprendo questo link.
Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Cuffie e auricolari particolarmente amati
Le cuffie sono molto apprezzate dagli utenti in quanto offrono conversazioni cristalline, cancellazione del rumore e fino a 30 ore di autonomia. I materiali premium garantiscono comfort anche nelle sessioni più lunghe, mentre l'archetto regolabile garantisce una vestibilità personalizzata.
Gli auricolari sono pratici e confortevoli. Con il Dynamic Driver X è possibile ascoltare le voci in modo più completo, godendo di audio ad alta risoluzione, DSEE Extreme e altre tecnologie premium. Anche la qualità delle chiamate è molto buona, con conversazioni nitide e cristalline grazie ai sensori a conduzione ossea e alla tecnologia Precise Voice Pickup.
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