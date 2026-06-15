Cuffie e auricolari Sony in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri coupon

Le nuove offerte di AliExpress sono esclusivamente dedicate ai prodotti top, tra cui le cuffie e gli auricolari Sony. Nello specifico, le cuffie WH-1000XM5 sono disponibili a 199,45 €, ma con i codici ITTP20 o MULTI20 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

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Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.