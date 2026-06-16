Curiosamente, questo progetto sembra andare in una direzione completamente diversa rispetto a un precedente brevetto di Sony, in cui veniva descritto un controller munito unicamente di pulsanti touch e dunque sprovvisto di tasti fisici.

A quanto pare Sony ha brevettato un controller con i tasti a resistenza variabile , che diventano più duri o più morbidi a seconda di ciò che accade sullo schermo, riprendendo per molti versi il concetto già applicato ai grilletti del DualSense.

Quale sarà la strada?

Mentre si vocifera della possibile riduzione della RAM di PS6 al fine di ridurre il prezzo della console, non è ancora chiaro quale sia la strada che Sony vuole percorrere con la sua prossima piattaforma, e questi brevetti lasciano immaginare diversi scenari.

Un'immagine dal brevetto di Sony

L'idea dei pulsanti a resistenza variabile implicherebbe, come detto, la volontà di modificare la durezza dei comandi per raccordarsi con ciò che accade nei giochi, se ad esempio il nostro personaggio sta attraversando una palude o magari cammina sulle rocce.

Come spesso accade, tuttavia, i sistemi descritti in questi brevetti potrebbero anche non vedere mai la luce, limitandosi a essere una breve parentesi esplorativa del reparto ricerca & sviluppo.