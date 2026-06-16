La console di gioco Anbernic RG40XXV è in sconto su AliExpress: perfetta per i nostalgici

Su AliExpress è disponibile la console portatile Anbernic RG40XXV a 71,34 €, ma con i codici ITTP05 o MULTI5 potrai risparmiare altri 5 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Tanti giochi retrò
Questo dispositivo offre un'enorme libreria di giochi retrò con prestazioni fluide, grazie a una CPU quad-core H700 e 1 GB di RAM. Supporta oltre 10 emulatori, oltre a poter essere utilizzato per la riproduzione multimediale, per la gestione dei file e per la lettura di eBook. La batteria da 3.200 mAh offre 6 ore di gioco continuo, mentre le dimensioni del prodotto lo rendono facile da trasportare ovunque, essendo compatto e leggero.
Il display IPS da 4 pollici offre immagini chiare e vivaci, mentre l'illuminazione joystick RGB offre effetti personalizzati. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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