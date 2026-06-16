Honor 400 Pro 5G in sconto su AliExpress: fotocamere da 200 MP e Snapdragon 8 Gen 3

Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile lo smartphone Honor 400 Pro 5G a 503,15 € (versione da 12+512 GB), ma con i codici ITTP60 o MULTI60 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link . Assicurati di selezionare manualmente la tua variante preferita.

Un prodotto convincente

Lo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, quindi offre ottime prestazioni e un'esperienza fluida e reattiva. La batteria ha una buona capacità di 5.170 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W, mentre il display AMOLED da 6,7 pollici ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Honor 400 Pro

Davvero buono il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 200 MP con teleobiettivo da 50 MP, grandangolo da 12 MP e fotocamera selfie da 50 MP. Tuttavia, potresti non essere attratto da MagicOS. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.