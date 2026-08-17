L'SSD Fanxiang S880 da 2TB è in promo su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'SSD Fanxiang S880 da 2TB tramite coupon: il codice sconto è MULTI20 (o, in alternativa ITAE20 / ITNS20) per un costo totale e finale di 200,04€. La spedizione è prevista tra il 25 agosto e l'1 settembre. Puoi acquistarlo tramite questo link.

Il Fanxiang X880 da 2 TB è un SSD NVMe progettato per offrire elevate prestazioni e un'ampia capacità di archiviazione, risultando adatto sia ai PC desktop sia ai laptop e alle console di nuova generazione. Grazie alla capacità di 2 TB, permette di conservare una grande quantità di videogiochi, applicazioni, documenti e file multimediali.