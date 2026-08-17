L'SSD Fanxiang S880 da 2TB è in promo su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'SSD Fanxiang S880 da 2TB tramite coupon: il codice sconto è MULTI20 (o, in alternativa ITAE20 / ITNS20) per un costo totale e finale di 200,04€. La spedizione è prevista tra il 25 agosto e l'1 settembre. Puoi acquistarlo tramite questo link.
Il Fanxiang X880 da 2 TB è un SSD NVMe progettato per offrire elevate prestazioni e un'ampia capacità di archiviazione, risultando adatto sia ai PC desktop sia ai laptop e alle console di nuova generazione. Grazie alla capacità di 2 TB, permette di conservare una grande quantità di videogiochi, applicazioni, documenti e file multimediali.
Ulteriori dettagli sull'SSD
Uno dei principali punti di forza dell'X880 è la velocità di lettura sequenziale che può raggiungere 7300 MB/s, consentendo di velocizzare l'avvio del sistema operativo, il caricamento delle applicazioni e i trasferimenti di file. Le prestazioni elevate risultano particolarmente utili anche durante il gaming, dove possono contribuire a ridurre i tempi di caricamento.
L'SSD utilizza il formato M.2 2280 e sfrutta l'interfaccia PCIe 4.0 x4 con tecnologia NVMe, garantendo compatibilità con le moderne piattaforme hardware e un'elevata larghezza di banda. La compatibilità con PC desktop, notebook e PlayStation 5 rende il Fanxiang X880 una soluzione molto versatile.