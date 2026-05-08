GTA 6, il CEO di Take-Two è contrario al crunch: meglio un rinvio

Nel corso di un'intervista con Business Insider, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha detto di essere contrario al crunch e, come dimostra quanto accaduto a GTA 6, in caso di problemi preferisce ricorrere a un rinvio.

"Rimandare l'uscita di un videogioco a volte è necessario, dato che il cosiddetto crunch - termine storico dell'industria che indica un periodo di lavoro estremamente intenso, pieno di straordinari per riuscire a rispettare una scadenza - non fa parte del modo in cui oggi opera Take-Two", ha spiegato.

Come certamente ricorderete, il lancio di Grand Theft Auto VI era inizialmente previsto per l'autunno del 2025, poi è stato spostato a maggio 2026 e infine al 19 novembre dello stesso anno, il che sembra confermare le parole di Zelnick.

"È un po' come quando andavo all'università: non ho mai passato una notte in bianco a studiare perché ero bravo a fare i compiti in tempo", ha detto il CEO di Take-Two. "Se fai bene i compiti, non hai bisogno di tirare tardi tutta la notte."