GTA 6 sarebbe costato tra 1 e 1,5 miliardi di dollari, fino ad ora: il CEO dice che "è stato costoso"

Il costo di GTA 6

Secondo le stime di Business Insider, GTA 6 sarebbe costato fino ad oggi tra 1 e 1,5 miliardi di dollari. Si tratta di un delta notevole, ovviamente, ma senza una conferma da parte di Rockstar Games è difficile avere numeri precisi. In ogni caso, ci permette di avere un'idea del tipo di investimenti dietro il progetto, ben superiori rispetto al videogioco AAA medio che costa di solito non più di alcune centinaia di milioni di dollari.

Ufficialmente non abbiamo dettagli sul costo di sviluppo, ma in una intervista con BI Strauss Zelnick, CEO di Take-Two ovvero la compagnia madre di Rockstar Games, afferma che GTA 6 è stato "costoso" da sviluppare.

Per darvi alcuni numeri ufficiali, ottenuti durante la causa legale tra FTC e Xbox per l'acquisizione di Activision Blizzard, The Last of Us Parte 2 e Horizon Forbidden West sono costati entrambi più di 200 milioni di dollari. Cifre più elevate le possiamo vedere in titoli come Call of Duty Black Ops Cold War, che sarebbe costato 700 milioni di dollari. GTA 6 però potrebbe essere costato più di questi tre giochi messi assieme.

Fortunatamente Rockstar Games può controbilanciare questi investimenti con i guadagni derivanti dalle vendite di GTA 5 e, soprattutto, delle microtransazioni di GTA Online, che è ancora amatissimo. Certo, tutti questi costi potrebbero essere insignificanti: dopotutto GTA 6 potrebbe vendere 45 milioni di copie su PS5 in una settimana, per un director di Larian.