A quanto pare il leaker di GTA 6 ha incluso un messaggio nel suo dodicesimo video, rivolgendosi in particolare agli utenti che lo accusano di utilizzare queste attività per arricchirsi tramite l'uso di piattaforme per lo scambio di criptovaluta.

"Smettete di odiare", si legge nel messaggio. "Incanalate questa energia nelle proteste, non contro chi sta combattendo per voi. CyberLeek sta correndo enormi rischi in questa battaglia. I leak sono gratuiti e le donazioni coprono i costi operativi."

"Usare le criptovalute è l'unico modo", continua l'appello del leaker, che si stima abbia finora incassato cifre notevoli. "CyberLeek non può vincere da solo. Oggi è il giorno in cui potete dimostrare il vostro sostegno e protestare."

Il riferimento a una presunta "battaglia" rientra nella narrativa costruita finora dall'autore dei leak, che sostiene di voler protestare contro un futuro in cui i supporti fisici non esistono più e i giochi vengono distribuiti unicamente in formato digitale.