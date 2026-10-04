Dan Houser non ha guardato il gameplay di GTA 6: vuole evitare influenze sui suoi nuovi giochi

Dan Houser, cofondatore di Rockstar Games e tra le principali figure creative dietro i primi cinque capitoli della serie Grand Theft Auto, sta lavorando a una nuova fase della propria carriera attraverso Absurd Ventures, società fondata nel 2023 per sviluppare nuovi progetti narrativi e videoludici. Tra i primi giochi dello studio ci sarà anche un particolare titolo open world a sfondo comico, ma Houser ha deciso di adottare un approccio piuttosto insolito per prepararsi al progetto: evitare di giocare agli altri open world contemporanei, compreso GTA 6.
Due titoli in sviluppo
In un'intervista del 2 ottobre al podcast Strictly Business di Variety, Houser ha illustrato i due videogiochi attualmente in sviluppo presso Absurd Ventures. Il primo viene descritto come "un gioco open world comico che cerca di puntare davvero sulla comicità e sulla memoria dei personaggi", mentre il secondo sarà "una storia di fantascienza distopica su uno sviluppo videoludico andato terribilmente storto e su un'intelligenza artificiale ribelle che ha acquisito coscienza".
Il progetto open world è ambientato nell'Absurdaverse, l'universo narrativo creato dalla nuova società di Houser, e per le sue caratteristiche potrebbe inevitabilmente essere accostato a serie come Grand Theft Auto o Saints Row. Proprio per questo, però, l'autore ha spiegato di preferire non giocare a produzioni appartenenti allo stesso genere.
"Quando ci gioco, mi capita di riuscire quasi a scomporre in tempo reale i punti di forza e di debolezza del team, e questo mi distrae", ha spiegato Houser. "Penso continuamente: "Il loro team di animazione è debole, ma credo che questo elemento del game design sia fantastico". Oppure: "Posso immaginare quella riunione in cui hanno discusso di questa funzione"".
Un atteggiamento che, secondo Houser, deriva anche dal suo ruolo. "Non sono un game designer, sono una sorta di direttore creativo. Quindi cerco sempre di trovare cose nuove che non siano mai state fatte prima, oppure che posso prendere in prestito dai media più vecchi, francamente".
Schivare GTA 6
La stessa logica lo ha portato a evitare persino il materiale promozionale di Grand Theft Auto 6. Nonostante il suo passato nella serie, Houser ha scelto di non guardare la presentazione del gameplay del nuovo capitolo Rockstar, proprio per evitare che il lavoro di altri sviluppatori potesse condizionare quello che sta facendo con Absurd Ventures. L'obiettivo, ha spiegato, è "evitare cose che possano distrarmi o interrompere il mio processo creativo".
La situazione è particolarmente curiosa considerando che uno dei nuovi progetti di Houser appartiene proprio allo stesso genere che lo ha reso famoso. La scelta di non confrontarsi direttamente con gli open world moderni nasce quindi dalla volontà di mantenere una certa distanza creativa e di cercare idee che non siano semplicemente una rielaborazione di formule già consolidate.
Al momento nessuno dei due videogiochi di Absurd Ventures è stato presentato ufficialmente e non esiste ancora una finestra di lancio. Houser ha tuttavia anticipato che per il gioco open world dell'Absurdaverse arriveranno "maggiori informazioni nei prossimi mesi".