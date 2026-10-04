Dan Houser non ha guardato il gameplay di GTA 6: vuole evitare influenze sui suoi nuovi giochi

Dan Houser , cofondatore di Rockstar Games e tra le principali figure creative dietro i primi cinque capitoli della serie Grand Theft Auto , sta lavorando a una nuova fase della propria carriera attraverso Absurd Ventures, società fondata nel 2023 per sviluppare nuovi progetti narrativi e videoludici. Tra i primi giochi dello studio ci sarà anche un particolare titolo open world a sfondo comico, ma Houser ha deciso di adottare un approccio piuttosto insolito per prepararsi al progetto: evitare di giocare agli altri open world contemporanei , compreso GTA 6 .

Due titoli in sviluppo

In un'intervista del 2 ottobre al podcast Strictly Business di Variety, Houser ha illustrato i due videogiochi attualmente in sviluppo presso Absurd Ventures. Il primo viene descritto come "un gioco open world comico che cerca di puntare davvero sulla comicità e sulla memoria dei personaggi", mentre il secondo sarà "una storia di fantascienza distopica su uno sviluppo videoludico andato terribilmente storto e su un'intelligenza artificiale ribelle che ha acquisito coscienza".

Il progetto open world è ambientato nell'Absurdaverse, l'universo narrativo creato dalla nuova società di Houser, e per le sue caratteristiche potrebbe inevitabilmente essere accostato a serie come Grand Theft Auto o Saints Row. Proprio per questo, però, l'autore ha spiegato di preferire non giocare a produzioni appartenenti allo stesso genere.

"Quando ci gioco, mi capita di riuscire quasi a scomporre in tempo reale i punti di forza e di debolezza del team, e questo mi distrae", ha spiegato Houser. "Penso continuamente: "Il loro team di animazione è debole, ma credo che questo elemento del game design sia fantastico". Oppure: "Posso immaginare quella riunione in cui hanno discusso di questa funzione"".

Un atteggiamento che, secondo Houser, deriva anche dal suo ruolo. "Non sono un game designer, sono una sorta di direttore creativo. Quindi cerco sempre di trovare cose nuove che non siano mai state fatte prima, oppure che posso prendere in prestito dai media più vecchi, francamente".