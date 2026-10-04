PlayStation Plus Essential di ottobre: F1 25, Hunt: Showdown 1896 e Earth Defense Force

Dal 6 ottobre al 2 novembre i tre giochi del mese per PS5 e PS4 sono riscattabili con l'abbonamento Essential. Escono di scena Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life e Chained Echoes.

L'aggiornamento di ottobre di PlayStation Plus porta nel catalogo della piattaforma in abbonamento Sony tre nuovi giochi, due per PS5 e uno per PS4 e PS5, riconfermando il desiderio della casa giapponese di offrire ai propri utenti la maggiore varietà possibile in termini di contenuti ed esperienze, così da accontentare un po' tutte le esigenze. L'update, disponibile a partire da martedì 6 ottobre per tutti i livelli di sottoscrizione, a partire dal tier Essential, ci vedrà infatti passare dalle gare ufficiali di EA Sports F1 25 all'esperienza sparatutto survival di Hunt: Showdown 1896, per arrivare infine alle battaglie a base voxel di Earth Defense Force: World Brothers 2.

EA Sports F1 25 L'ultima edizione della serie corsistica su licenza ufficiale FIA, EA Sports F1 25 introduce importanti novità sul piano strutturale, a partire dalla modalità Carriera, che consente per la prima volta di portare in pista la scuderia Konnersport una volta completata la storia di Braking Point, gestendo la squadra sotto ogni aspetto e personalizzandola grazie a livree, numeri e loghi unici. Cinque circuiti (Melbourne, Miami, Bahrein, Suzuka e Imola) sono stati ricreati utilizzando dati LIDAR, ottenuti tramite scansioni laser dei tracciati reali al fine di offrire una maggiore fedeltà nella riproduzione dei percorsi, e il modello di guida risulta potenziato da una fisica migliorata. Non mancano inoltre nuove modalità e sfide online, inclusi gli eventi cooperativi di F1 World. Si tratta di aggiornamenti sufficienti a elevare F1 25 rispetto a F1 24? Come vi abbiamo raccontato nella recensione di EA Sports F1 25, il voto finale è 7.5: un gioco solido e ricco di contenuti, che non mancherà di attirare i fan del motorsport per eccellenza, ma senza un vero salto generazionale sul piano tecnico.

Hunt: Showdown 1896 Hunt: Showdown 1896 evolve la formula dello sparatutto a base survival di Crytek per catapultarci ancora una volta in uno scenario western alternativo, in cui cacciatori umani devono affrontare orde di zombie e potenti mostri sovrannaturali nel tentativo di incassare preziose taglie da riscuotere alla fine della missione... sempre che si riesca a sopravvivere fino all'estrazione. Una delle creature di Hunt: Showdown 1896 All'interno di diverse mappe piuttosto ampie, dovremo dunque guardarci sia dalle patetiche creature che presidiano le zone più urbane, sia dagli altri giocatori che potrebbero ucciderci per rubare il bottino in nostro possesso, prestando attenzione a ogni ombra e a ogni rumore mentre cerchiamo le tracce dei boss per affrontarli e utilizzare le risorse guadagnate per migliorare il nostro personaggio.

Earth Defense Force: World Brothers 2 Dopo gli eventi del primo episodio, Earth Defense Force: World Brothers 2 vede i difensori della Terra alle prese con una nuova minaccia, quando il gigantesco Gaiarch emerge dal sottosuolo e dà il via a una nuova invasione di insetti giganti, alieni, UFO e altre creature dalla potenza devastante. Nei panni del leggendario Comandante della EDF, saremo ancora in grado di contrastare i nemici del pianeta? La grafica in stile voxel di Earth Defense Force: World Brothers 2 Con un roster composto da oltre cento personaggi, provenienti sia dalla serie principale di Earth Defense Force che dagli spin-off, World Brothers 2 vanta una campagna composta da oltre cento missioni, con cinque diversi livelli di difficoltà e più di seicento fra armi e accessori, in un gioco che ripropone lo stile voxel per consegnarci un approccio inedito alla saga, ancora più arcade e colorato.