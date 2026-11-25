Sony ha annunciato oggi i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential in arrivo per il mese di dicembre, e si tratta di tre titoli molto interessanti, che spaziano tra diversi generi e ambientazioni e in grado di offrire qualcosa per tutti i gusti.
Si tratta dei seguenti giochi:
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - PS5, PS4
- Dragon Ball Xenoverse 2 - PS5, PS4
- Amnesia: The Bunker - PS4
Tutti e tre i titoli potranno essere scaricati a partire dal primo dicembre, ovvero martedì prossimo, e rimarranno a disposizione degli abbonati fino a lunedì 4 gennaio, quando verranno poi sostituiti dalla mandata di titoli di dicembre.
Tony Hawk's Pro Skater 3+4
Il primo dei tre è un rifacimento che raccoglie due capitoli storici della celebre serie videoludica dedicata allo skateboard, sotto l'egida di uno dei maggiori interpreti di questo sport in assoluto: Tony Hawk's Pro Skater 3+4 è una rielaborazione tecnica totale dei due vecchi classici.
Sviluppato da Iron Galaxy e pubblicato da Activision, il gioco riunisce i contenuti di Tony Hawk's Pro Skater 3 e Tony Hawk's Pro Skater 4, rinnovandone grafica, animazioni e qualcosa dei contenuti cercando però di rimanere quanto più possibile fedele al gameplay arcade originale.
I giocatori possono eseguire trick, combo spettacolari e acrobazie negli skatepark che hanno fatto la storia del franchise, affrontando sfide che mettono alla prova precisione, creatività e abilità, attraverso un sistema di controllo che conserva l'immediatezza dei capitoli originali, arricchendosi di nuove possibilità di personalizzazione.
Le novità si riflettono anche nel roster di skater, che comprende leggende e nuovi talenti, oltre a personaggi da creare e personalizzare. Presenti modalità in singolo e multiplayer, oltre all'immancabile colonna sonora che unisce nuovi brani alla tracklist storica. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 3+4.
Dragon Ball Xenoverse 2
Dragon Ball Xenoverse 2 è un action RPG in stile picchiaduro 3D sviluppato da Dimps e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, che ripercorre e reinterpreta la celebre opera di Akira Toriyama anche attraverso una storia originale.
Nei panni di un nuovo guerriero, i giocatori entrano a far parte della Pattuglia Temporale, un'organizzazione incaricata di proteggere la storia dagli interventi di misteriosi nemici che minacciano di alterare gli eventi più importanti della saga.
In Dragon Ball Xenoverse 2 possiamo creare e personalizzare il nostro personaggio scegliendo tra diverse razze, abilità e stili di combattimento e con questo prendere parte a missioni, scontri spettacolari e viaggi nel tempo.
Non manca ovviamente l'ampio cast originale di Dragon Ball, oltre alla riproduzione di alcuni momenti storici della saga, attraverso un sistema di combattimento che combina attacchi corpo a corpo e a distanza, tecniche energetiche e trasformazioni.
Come raccontato nella nostra recensione di Dragon Ball Xenoverse 2, il gioco è particolarmente ricco di contenuti tra storia single player, modalità multiplayer, missioni cooperative e un ricco sistema di progressione, e ha ricevuto tanti altri contenuti aggiuntivi nel corso della sua lunga storia di oltre dieci anni.
Amnesia: The Bunker
Infine, Amnesia: The Bunker è un survival horror narrativo in prima persona sviluppato da Frictional Games, che porta avanti la storia di una delle serie che hanno di fatto contribuito a codificare maggiormente questo genere negli ultimi anni.
In questo caso ci troviamo a vivere le atmosfere claustrofobiche di un bunker militare francese durante la Prima Guerra Mondiale, nei panni del soldato Henri Clément, rimasto intrappolato in una struttura sotterranea dopo un misterioso attacco.
La questione si rivela particolarmente inquietante perché, oltre ad essere bloccato in un labirinto di cunicoli sempre più misteriosi, il protagonista scopre anche di essere braccato da una mostruosa minaccia che si cela nell'oscurità.
Come spiegato nella nostra recensione di Amnesia: The Bunker, il gameplay combina esplorazione, gestione delle risorse e risoluzione di enigmi, lasciando al giocatore una notevole libertà nel decidere come affrontare le diverse situazioni.
Considerando che la creatura che si aggira nei corridoi reagisce ai rumori e alle azioni compiute, diventa necessario dosare ogni spostamento e pensare in maniera strategica a come agire, gestendo anche le risorse come il generatore elettrico.
Rispetto ad altri capitoli della serie, questo presenta anche spazi parzialmente più aperti e nuove meccaniche di gioco.