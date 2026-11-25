Sony ha annunciato oggi i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential in arrivo per il mese di dicembre, e si tratta di tre titoli molto interessanti, che spaziano tra diversi generi e ambientazioni e in grado di offrire qualcosa per tutti i gusti. Si tratta dei seguenti giochi: Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - PS5, PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 - PS5, PS4

Amnesia: The Bunker - PS4 Tutti e tre i titoli potranno essere scaricati a partire dal primo dicembre, ovvero martedì prossimo, e rimarranno a disposizione degli abbonati fino a lunedì 4 gennaio, quando verranno poi sostituiti dalla mandata di titoli di dicembre.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Il primo dei tre è un rifacimento che raccoglie due capitoli storici della celebre serie videoludica dedicata allo skateboard, sotto l'egida di uno dei maggiori interpreti di questo sport in assoluto: Tony Hawk's Pro Skater 3+4 è una rielaborazione tecnica totale dei due vecchi classici. Sviluppato da Iron Galaxy e pubblicato da Activision, il gioco riunisce i contenuti di Tony Hawk's Pro Skater 3 e Tony Hawk's Pro Skater 4, rinnovandone grafica, animazioni e qualcosa dei contenuti cercando però di rimanere quanto più possibile fedele al gameplay arcade originale. I giocatori possono eseguire trick, combo spettacolari e acrobazie negli skatepark che hanno fatto la storia del franchise, affrontando sfide che mettono alla prova precisione, creatività e abilità, attraverso un sistema di controllo che conserva l'immediatezza dei capitoli originali, arricchendosi di nuove possibilità di personalizzazione. Le novità si riflettono anche nel roster di skater, che comprende leggende e nuovi talenti, oltre a personaggi da creare e personalizzare. Presenti modalità in singolo e multiplayer, oltre all'immancabile colonna sonora che unisce nuovi brani alla tracklist storica. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 3+4.

Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Xenoverse 2 è un action RPG in stile picchiaduro 3D sviluppato da Dimps e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, che ripercorre e reinterpreta la celebre opera di Akira Toriyama anche attraverso una storia originale. Nei panni di un nuovo guerriero, i giocatori entrano a far parte della Pattuglia Temporale, un'organizzazione incaricata di proteggere la storia dagli interventi di misteriosi nemici che minacciano di alterare gli eventi più importanti della saga. Dragon Ball Xenoverse 2 compie dieci anni: maxi-aggiornamento e ricompense per Xenoverse 3 In Dragon Ball Xenoverse 2 possiamo creare e personalizzare il nostro personaggio scegliendo tra diverse razze, abilità e stili di combattimento e con questo prendere parte a missioni, scontri spettacolari e viaggi nel tempo. Non manca ovviamente l'ampio cast originale di Dragon Ball, oltre alla riproduzione di alcuni momenti storici della saga, attraverso un sistema di combattimento che combina attacchi corpo a corpo e a distanza, tecniche energetiche e trasformazioni. Come raccontato nella nostra recensione di Dragon Ball Xenoverse 2, il gioco è particolarmente ricco di contenuti tra storia single player, modalità multiplayer, missioni cooperative e un ricco sistema di progressione, e ha ricevuto tanti altri contenuti aggiuntivi nel corso della sua lunga storia di oltre dieci anni.