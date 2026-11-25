Il mio viaggio all'interno di GTA VI continua vibrando dello stesso stupore e niente si è affievolito, tutto è diventato ancora più incredibile e profondo. È proprio come me lo ero immaginato: l'arrivo in città è stato pazzesco perché siamo stati travolti da una miriade di opportunità, nuovi contatti e anche nuovi problemi. GTA VI, il diario delle prime ore a Leonida tra rapine, yacht e passanti imprevedibili Come vedete ho anche imparato a parlare al plurale perché non sono più solo Jason, la mia vita parallela si è divisa equamente tra entrambi i personaggi...

La sua risata Lei è stupenda, pericolosa e quella risata senza freni, dio mio, mi fa impazzire perché sa di sesso e libertà. Siamo vestiti meglio, pettinati meglio, guidiamo macchine migliori e i soldi da parte iniziano a essere sufficienti a garantire una certa stabilità quotidiana. Lucia è un personaggio straordinario e adoro la sua abilità nel combattimento corpo a corpo. Una volta si è lanciata da una roulotte colpendo il nemico con un calcio volante! Nel frattempo sono successe cose di cui è meglio non parlare pubblicamente e il fisico di Jason ne ha risentito; quando per un pelo non sono stato acciuffato da un poliziotto perché a corto di fiato ho capito che era giunto il momento di tornare in pista e ritrovare la forma fisica perduta. In un negozio di elettronica ho acquistato un paio di cuffie per ascoltare i podcast in movimento, poi un po' di nuovi indumenti sportivi e ora tutte le mattine vado a correre vicino casa, dove ci sono anche un paio di attrezzi all'aria aperta. Jason frequenta anche una palestra, l'ultima volta ha attirato l'attenzione di una tipa che dopo una lezione su come fare degli ottimi squat le ha lasciato il numero. Non ho ancora avuto il coraggio di chiamarla, non so se lo farò ma credo di sì, anzi no, forse sì ma poi magari non vado, ora vedo, ci penso un altro po'. Dai, la chiamo adesso, vabbè aspetto ancora un altro giorno e poi vediamo. È che sento puzza di trappolone e poi chi la sente a Lucia.

Premi X per... Che bello l'amore e il sesso in questo GTA. Finire a letto con Lucia non è un'azione meccanica, l'approccio non è quello di un dodicenne alla ricerca del pulsante giusto per tirarselo fuori. Una volta è successo dopo che li ho fatti uscire insieme di sera: stavamo bevendo, ballando e poi lei ha iniziato a dirsi stanca, di voler tornare a casa. Una volta lì, attraverso altre interazioni contestuali, sono iniziati i baci, gli sfregamenti, infine l'inevitabile dissolvenza finale. I protagonisti di GTA VI sono DUE e ciascuno è "la palla al piede" dell'altro Anche se a qualcuno questo tipo di esperienza potrebbe non piacere e sentire la mancanza dei GTA più frivoli, non si può comunque rimanere indifferenti davanti a quello che Rockstar è riuscita a creare, alla credibilità di questa pantagruelica messinscena virtuale. L'ultima volta che ho giocato li ho portati a fare shopping insieme e mentre lei provava robe, lui spippolava sul cellulare chiedendo di tanto in tanto quando sarebbero finalmente andati via dal negozio. In queste ore col gioco ne ho viste a centinaia di interazioni simili, chiaramente Rockstar non può aver pensato a tutto, ma a volte sembra abbiano avuto comunque il coraggio e l'ardire di provarci.

La qualità media Un altro aspetto di GTA VI che mi ha particolarmente colpito è la qualità generale delle attività sportive e dei menù. Rockstar ha sempre creato mondi di gioco meravigliosi, giochi d'azione indimenticabili, ma alcune cose sono sempre state chiaramente un po' buttate là per fare numero. La vita a Vice City non è poi così male quando ci si lascia trascinare nei suoi vizi Un esempio concreto è il tennis di GTA V con il quale ci fai una o due partite, mai divertendoti davvero e solo perché il gioco ti ci infila dentro; oppure le gare con le macchine che, nonostante siano presenti da sempre, non hanno mai offerto chissà quale sfida per colpa di una IA sempre molto deficitaria durante le competizioni. In questo nuovo gioco invece la qualità media di questi "minigiochi", fa ridere chiamarli così, è davvero molto alta. Il biliardo oramai è quasi perfetto, il mini golf non è da meno, la caccia è intrigante, riflessiva e la pesca meriterebbe tornei e missioni apposite. Sono andato al poligono di tiro pensando di trovare due sciocchezze in più e dopo un'ora ero ancora lì a sparare come un forsennato. Persino le gare sono avvincenti come non lo sono mai state grazie al nuovo sistema di guida e alla potenziata capacità al volante degli avversari: incidenti spettacolari, sbandate e bastardate che possono costare all'improvviso il podio ricordano quelle iconiche di Destruction Derby e Wreckfest. C'è il classico "elastico" che non consente al primo di allungare sugli altri, ma è utilizzato come si fa negli arcade: serve per permettere al giocatore di recuperare facilmente il gruppo e al gruppo di non lasciare mai davvero solo in testa il giocatore, mantenendo alta sfida e divertimento. E vincere con la propria macchina è davvero impagabile.

La nostra esperienza Oltre alle gare su pista ci sono anche quelle clandestine in città che nella messa in scena offrono addirittura più realismo di quelle di Forza Horizon, con i partecipanti che si spostano con i loro bolidi tra le diverse località e lì iniziano a divertirsi aspettando che la prossima gara inizi. Forse me lo sono immaginato, ma ho come la sensazione che un delfino mi abbia appena avvertito della presenza di uno squalo... Quasi tutto è perfettamente integrato con il gameplay principale: senza caricamenti, senza raduni che appaiono all'improvviso dopo aver premuto il pulsante, c'è solo qualche necessario stacco per mettere di nascosto le pedine al loro posto. Quando fai partire un'attività in GTA VI il più delle volte non fai partire un minigioco, ma continui a interagire nello stesso ambiente e attraverso gli stessi menù di quando sei in giro per la città. Se giochi a biliardo puoi continuare a parlare con chi ti sta attorno, a bere una bottiglia di birra appoggiandola a bordo tavolo quando è il tuo turno. È un'implementazione diegetica che tecnicamente lascia esterrefatti per quanto è avanzata, riuscita, rifinita. Oramai non ho alcun dubbio al riguardo: questo è il GTA con il gameplay migliore della serie, anche per quel che riguarda le missioni principali. Giocare ai primi tre capitoli due volte mi ha permesso di scoprire dettagli che sinceramente non mi sarei mai aspettato nemmeno in un gioco così esagerato: missioni che cambiano in base a chi tra Jason e Lucia è presente, a quanto si aspetta prima di fare determinate scelte, opportunità sapientemente nascoste che portano addirittura a nuove sequenze di gioco. E ogni volta i personaggi sembrano perfettamente coscienti di quel che è successo e di ciò che li circonda, commentando e aggiungendo riflessioni che possono anche portare a nuove opzioni. La vostra esperienza con GTA VI è più unica di quello che pensiate.

Impossibile tornare indietro Chi dice che questo non è GTA, o non è andato oltre l'introduzione o sta confondendo GTA Online con il single player. C'è il caos, c'è la violenza, i salti impossibili, i personaggi fuori di testa e anche tanti misteri e un pizzico di magia. Attenzione, attenzione, c'è una nuova queen in città! C'è meno sesso grafico, anche se questo è vero fino a un certo punto, ma c'è molta più droga. Inoltre non dimentichiamo che Rockstar ha sempre sperimentato con la formula: GTA IV è cupo ed estremamente drammatico, GTA V già presenta diverse dinamiche e missioni legate al peculiare nucleo familiare di Michael. Jason e Lucia possono anche non piacervi, ma un ritorno a Claude e Tommy Vercetti e al gameplay della trilogia composta da GTA III, Vice City e San Andreas, rappresenterebbe un enorme passo indietro per chi, come Rockstar Games, ha le capacità di settare continuamente nuovi standard. Non paghi Al Pacino per fargli fare la mascotte a bordo campo vestita da orsetto, non assumi Spielberg per girare la pubblicità del sugo, esattamente come non chiedi a Rockstar di tornare a venti anni fa. Quel tipo di esigenza potrebbe soddisfarla invece qualcun altro, come un team più giovane e mascalzone, o quei publisher che nel frattempo hanno smesso di provarci. Dov'è il mio Sleeping Dogs 2? Perché Just Cause si è suicidato?