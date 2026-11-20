Mancavano due ore al debutto di GTA VI e poi il gioco sarebbe stato finalmente accessibile, avviabile, giocabile, criticabile da tutti. Con l'hype ho smesso da un bel po' di tempo, ma quegli ultimi 120 minuti, lo ammetto, mi stavano innervosendo. Li vedevo come una pura e insostenibile formalità per la quale avrei commesso volentieri un piccolo crimine, se questo mi avesse permesso di accedere prima al gioco. Peccato che l'unica soluzione fosse aspettare, ancora. Ingenuamente pensavo che avendo già passato alcune ore col gioco mentre Pierpaolo Greco recensiva GTA VI per Multiplayer.it, non avrei avuto grossi problemi a trattenere il respiro ancora un altro po', ma dannazione se mi sbagliavo.

La pressione Dopo aver ciondolato come un'anima in pena per casa fino alla fatidica ora, eccomi finalmente a un "X" di distanza da uno dei miei giochi più attesi da appassionato e non solo. La domanda che riecheggiava nella mia testa era una sola: Rockstar Games sarà riuscita a migliorare un'altra volta sé stessa? Lasciatemi qui a cercare tesori, a bere frullati proteici e a nascondermi in bagno con Donnie Nei primi minuti d'introduzione GTA VI sembra sentire la pressione del pubblico, dei quasi 230 milioni di unità vendute dal predecessore. Mentre la storia prende lentamente forma, scena dopo scena, anche io inizio a sentirmi improvvisamente sulle spine: e se la formula mi avesse stancato e il gioco mi deludesse? Cerco di non pensarci, libero la mente, provo a farmi acchiappare dalle musiche e dall'ambientazione, di entrare in sintonia con la voce strana di Jason e le prime brevi sequenze giocate che in fondo, aspettandomi chissà cosa, al momento sembrano non aver nulla di speciale. Lucia è ancora lontana quando prendo finalmente il controllo di Jason e della sua vita, quando insomma GTA VI inizia a prendere forma e, fortunatamente, a sottolineare le profonde differenze col passato.

GTA Evoluzione Con GTA VI la serie si è evoluta eccome, e lo ha fatto pensando soprattutto a quelli come me: giocatori che amano immedesimarsi immergendosi totalmente nell'atmosfera e negli impareggiabili dettagli che questa serie offre, che puntano ad esperienze più profonde e sistemiche perché i videogiochi devono essere diversi dal cinema. La quantità di dettagli e sorprese nascoste solo nell'area iniziale fa impallidire. Leonida mi ha accolto, ma prima di tutto mi ha travolto Se queste prime ore di gioco sono indicative di quel che mi aspetta dopo, e le recensioni sembrano confermarlo, non solo posso dirmi più che soddisfatto, ma addirittura iniziare a sospettare che in Rockstar ci sia qualcuno in grado di leggermi nel pensiero. Con questa prima area di gioco ho infatti stabilito subito una connessione particolare e con quel poco che ho sbloccato potrei giocare già per un'intera settimana pescando, arrotondando, sistemando, impegnandomi nell'esplorazione sottomarina e cercando il colpo grosso tra i produttori di droga che si nascondono nelle paludi.

Il ciclone La vita senza Lucia, lo ammetto, non è affatto male: palestra sul mare, frullati proteici, corsette sulla spiaggia, c'è anche un localino delizioso poco a nord nel quale si fanno buoni incontri, si gioca a biliardo, ci si legna di shottini ascoltando buona musica. Non mi sono nemmeno avventurato troppo lontano e quando l'ho fatto è stato solo per fuggire dalla polizia. Adoro le attività criminali che mi vengono offerte perché posso affrontarle in totale libertà, persino stealth. Inoltre spesso c'è molto di più che una cassaforte da scassinare... Quanto mi piace nascondermi di notte sul retro dei benzinai e godermi la tranquillità dopo l'adrenalina della fuga; mangiare un boccone, accendere uno spinellone e lasciare che Phil Collins si sfoghi attraverso la radio. È proprio al ritorno da una di queste fughe che in autostrada sono stato sfidato a una gara fino all'uscita successiva, declinando, mi sono pure beccato del "noioso" dalla tipa su di giri seduta sul finestrino nonostante la velocità. Forse quella matta aveva ragione: il mio Jason è davvero un tipo noioso, ma sono io che mi devo divertire, mica lei! A proposito: devo chiamare Cal per organizzare un'altra battuta di pesca, ho comprato delle nuove esche e non vedo l'ora di metterle alla prova assieme a una confezione da sei.

Un'esperienza nextgen Quel che resta sempre e comunque un gioco d'azione, poggia ora su una mappa che non è soltanto più credibile e ricca di dettagli delle precedenti, ma anche molto più profonda e interattiva. Questo angolo di Leonida è maestoso, tecnicamente e artisticamente anni luce avanti rispetto a qualsiasi altro open world in circolazione, ma questo è proprio quello che ci si aspettava da un nuovo GTA. Nulla è inutile: l'allenamento per esempio renderà le prove di forza nascoste nei QTE più facili Il colpo di scena è che Rockstar Games non ha creato soltanto un mondo nextgen da vedere, ma soprattutto nextgen da giocare. Nelle prime ore sei davvero squattrinato, le occasioni per guadagnare sono ancora poche e la vendita di refurtiva e stupefacenti è pagata vergognosamente male. Fortunatamente Jason non ha grandi necessità, ma presto le cose cambieranno e avere qualche soldo da parte sarà necessario anche solo per mantenere la coscienza a posto. Nonostante i pochi strumenti a disposizione mi sono divertito a improvvisare scippi e rapine, sviluppando nel tempo una certa strategia, un occhio per dei dettagli che in altri GTA mai avrei notato. Quante persone ci sono nei dintorni dell'obiettivo e quante di queste potrebbero reagire con un'arma da fuoco? La paura non è tanto dettata da una possibile sparatoria, ma da tutto il caos e l'attenzione che questa genererà.

Un lavoro onesto... A volte il colpo va bene e termina semplicemente allontanandosi da occhi indiscreti, altre dà vita a tutta una serie di rocambolesche avventure attivando effetti a breve e medio termine. Il mio colpo migliore? Sono riuscito a rapinare un banco dei pegni da vero professionista, utilizzando la porta sul retro e un po' d'astuzia per allontanare eventuali occhi indiscreti. Vice City è ancora lontana, ma non ne sento assolutamente la mancanza L'aspetto più affascinante di questa operazione è che ho potuto godermi l'arrivo della polizia nascosto tra i curiosi proprio come un perfetto sconosciuto totalmente estraneo ai fatti. Zero script, completamente farina del mio sacco, massima soddisfazione. Praticamente tutto ciò che chiedevo da un nuovo GTA. Non fatevi ingannare dalle volpi che parlano di un gioco lento, imbavagliato e prostrato, probabilmente non sono andati oltre i ritmi compassati, e assolutamente meravigliosi, delle primissime ore di gioco; o forse, più semplicemente, mentono per portare avanti una guerra che non ci/vi riguarda.

Fai come vuoi Durante le primissime ore ho messo anche in piedi un mio personalissimo business: rapinare i ricconi a bordo degli yacht al largo della costa. L'iter era sempre lo stesso: affiancamento, due parole accondiscendenti per salire lentamente sull'imbarcazione e poi pistola sotto al mento a chiedere gentilmente portafogli ed eventuali extra; infine via, prima che la guardia costiera possa fare alcunché. Che bello il ritorno a un modello di guida più realistico, finalmente niente più testacoda automatici come in GTA V! È incredibile quanto sono gonfi certi portafogli e quanta droga sto trovando a bordo, e poi lo iodio fa bene. Ancora meglio è stato conoscere finalmente qualcuno in grado di comprare auto rubate, un'altra delle tante occupazioni attraverso le quali GTA VI mostra il suo lato più sandbox e creativo. GTA VI offre una nuova categoria di attività che, indipendentemente dalla trama principale, introducono importanti elementi di gameplay e nuove attività criminali. C'è una macchina da rubare, ma non ti viene detto come, c'è una raffineria di droga da rapinare ma sta a te scegliere attrezzatura e strategia per farlo. È alla fine di una di queste rapine, mentre nascondevo le pillole nel portabagagli, che ho capito la vera forza di questo sesto Grand Theft Auto: è il primo della serie a farti sentire davvero un criminale in ascesa, dai primi rudimentali furti a colpi sempre più spericolati ed elaborati.