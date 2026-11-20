Grand Theft Auto 6 è uscito il 19 novembre, accolto da recensioni molto positive, compresa la nostra , e da vendite che sembrano stellari . Prima ancora che fossero passate 24 ore dal lancio, qualcuno ha voluto chiedere ai vertici dell'editore Take-Two quale sarà il prossimo passo della serie. Sì, c'è già chi pensa a GTA 7 .

E GTA 8?

Intervenendo a TBPN, programma di tecnologia e business di OpenAI, l'amministratore delegato di Take-Two Strauss Zelnick è stato interpellato su come un nuovo GTA potrebbe fare meglio del sesto capitolo. Il conduttore Jordi Hays ha ipotizzato che GTA 7 possa essere "una versione live dell'intero pianeta".

Zelnick ha risposto ricordando che lo stavano intervistando il 19 novembre, giorno del lancio di GTA 6, e che non era quindi il momento di parlare di GTA 7. "Non mi trattengo. A Take-Two abbiamo appena lanciato GTA 6 il 19 novembre. Fatemi controllare l'orologio. Ah, è ancora il 19 novembre. E mi fate una domanda su GTA 7", ha detto.

Rockstar è ancora impegnatissima con GTA 6, non si sta curando di GTA 7 e non c'è motivo di attendersi annunci in tempi brevi, visto anche il tempo passato tra il quinto e il sesto capitolo. Take-Two, però, ha già lasciato intendere che il prossimo GTA potrebbe arrivare prima del previsto: secondo Zelnick, la "natura e la velocità" con cui l'azienda pubblica contenuti nei suoi principali franchise, GTA compreso, saranno "molto diverse nel prossimo decennio".

GTA 6 è arrivato più di tredici anni dopo GTA 5, uscito nel 2013. Secondo il giornalista Jason Schreier, però, lo sviluppo vero e proprio è iniziato solo dopo l'uscita di Red Dead Redemption 2, nel 2018. Il motivo è che gli studi di Rockstar sparsi per il mondo lavorano su un solo progetto alla volta, anche se ci sono dei team più piccoli portano avanti in parallelo altri progetti.