In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties per PS5 a 27,99 € rispetto al prezzo mediano di 34,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un combattimento ancora più brutale
Si tratta del remake totale di Yakuza 3, rivisto per offrirti un'esperienza ancora più immersiva. Esplorerai le vie di Tokyo e potrai sperimentare un combattimento ancora più brutale. Dark Ties è invece un'esperienza inedita dove vestirai i panni di Yoshitaka Mine. Nel complesso, si tratta di un prodotto che i fan della serie dovrebbero assolutamente provare. La campagna principale è migliorata sotto molti aspetti, mentre le attività extra sono divertenti.
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