Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties per PS5 è su Amazon al minimo storico

Se vuoi rivivere Yakuza 3 con un gameplay ancora più immersivo, o cerchi nuove avventure, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties per PS5 è su Amazon a 49,90 € rispetto al prezzo mediano di 54,90 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

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Come anticipato, si tratta del remake totale di Yakuza 3, rivisto per offrirti un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Esplorerai le vie di Tokyo e potrai sperimentare un combattimento ancora più brutale. Dark Ties è invece un'esperienza inedita dove vestirai i panni di Yoshitaka Mine. Nel complesso, si tratta di un prodotto che i fan della serie dovrebbero assolutamnte provare.

La campagna principale è migliorata sotto molti aspetti, mentre le attività extra sono divertenti. Anche l'espansione Dark Ties è un'ottima aggiunta, sebbene abbia qualche limite. Le missioni, ad esempio, tendono a ripetersi e alcuni asset appaiono ancora datati. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.