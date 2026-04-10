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Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties per PS5 è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties per PS5 con uno sconto del 9% rispetto al prezzo mediano. Si tratta del remake totale di Yakuza 3 e della storia inedita su Yoshitaka Mine.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/04/2026
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
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Se vuoi rivivere Yakuza 3 con un gameplay ancora più immersivo, o cerchi nuove avventure, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties per PS5 è su Amazon a 49,90 € rispetto al prezzo mediano di 54,90 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Segui la storia di Kazuma Kiryu

Come anticipato, si tratta del remake totale di Yakuza 3, rivisto per offrirti un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Esplorerai le vie di Tokyo e potrai sperimentare un combattimento ancora più brutale. Dark Ties è invece un'esperienza inedita dove vestirai i panni di Yoshitaka Mine. Nel complesso, si tratta di un prodotto che i fan della serie dovrebbero assolutamnte provare.

La campagna principale è migliorata sotto molti aspetti, mentre le attività extra sono divertenti. Anche l'espansione Dark Ties è un'ottima aggiunta, sebbene abbia qualche limite. Le missioni, ad esempio, tendono a ripetersi e alcuni asset appaiono ancora datati. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.

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