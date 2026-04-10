Prenota la tua copia di Yoshi and the Mysterious Book a prezzo scontato su Amazon: l'esclusiva Nintendo uscirà a maggio

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul pre-order di Yoshi and the Mysterious Book, la nuova e prossima esclusiva Nintendo Switch 2 viene messa in offerta con uno sconto attivo del 14% per un costo finale d'acquisto di 59,99€, il titolo uscirà il prossimo 21 maggio 2026. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Yoshi and the Mysterious Book è una nuova avventura esclusiva per Nintendo Switch 2 che porta il celebre dinosauro verde in un mondo completamente originale e ricco di sorprese. In questo titolo, Yoshi viene catapultato all'interno delle pagine di una misteriosa enciclopedia parlante, dando vita a un viaggio unico tra fantasia e scoperta.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'obiettivo principale sarà esplorare questo libro vivente, incontrando svariate creature particolari e raccogliendo informazioni su ciascuna di esse per completare l'enciclopedia. Ogni creatura presenta caratteristiche proprie e introduce meccaniche di gioco differenti, rendendo ogni livello sempre diverso e stimolante.
Il gameplay si rinnova costantemente grazie a queste interazioni, offrendo un'esperienza dinamica e mai ripetitiva. Inoltre, i giocatori potranno personalizzare la propria avventura dando un nome alle creature incontrate oppure affidandosi ai suggerimenti di Enzo, una guida presente nel gioco. Non mancheranno personaggi iconici dell'universo Nintendo, come Bowser Junior e Shy Guy.