Prenota la tua copia di Yoshi and the Mysterious Book a prezzo scontato su Amazon: l'esclusiva Nintendo uscirà a maggio

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul pre-order di Yoshi and the Mysterious Book, la nuova e prossima esclusiva Nintendo Switch 2 viene messa in offerta con uno sconto attivo del 14% per un costo finale d'acquisto di 59,99€, il titolo uscirà il prossimo 21 maggio 2026. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Yoshi and the Mysterious Book è una nuova avventura esclusiva per Nintendo Switch 2 che porta il celebre dinosauro verde in un mondo completamente originale e ricco di sorprese. In questo titolo, Yoshi viene catapultato all'interno delle pagine di una misteriosa enciclopedia parlante, dando vita a un viaggio unico tra fantasia e scoperta.