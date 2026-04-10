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Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch è su Amazon al minimo storico: risparmia 20 €

Tra le offerte di Amazon troviamo Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch (codice download) al prezzo minimo storico, con uno sconto del 33%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/04/2026
Luigi's Mansion 2 HD
Luigi's Mansion 2 HD
Luigi's Mansion 2 HD
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Se non hai ancora recuperato l'avventura acchiappafantasmi, Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch è su Amazon a 39,99 € invece di 59,99 € (specifichiamo che si tratta del codice download diretto, quindi potrai direttamente installare il gioco). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Come già detto, si tratta del codice download, quindi non dovrai fare altro che scaricare immediatamente il gioco. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura divertente

Si tratta della riproposizione del gioco per Nintendo 3DS uscito originariamente nel 2013. Questo gioco fonde l'azione con i puzzle e l'esplorazione. Troverai diversi ambienti da esplorare, dalle stanze infestate delle case a luoghi più vasti come giardini e cimiteri. Inoltre, potrai giocare in compagnia di amici in modalità wireless locale oppure online. Gli enigmi sono ingegnosi e ben strutturati e sapranno intrattenerti senza problemi.

L'interazione ambientale e i controlli sono tra i principali punti di forza, insieme all'ottimo level design e alla variazione degli scenari. Tuttavia, la suddivisione in missioni potrebbe non convincerti e potresti notare qualche imperfezione. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.

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